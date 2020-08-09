Для белорусов, проживающих за рубежом, работает 44 избирательных участка в 36 государствах

Новости Беларуси. Для граждан нашей страны 9 августа работают 44 избирательных участка в 36 государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование продлится с 8 утра до 8 вечера по местному времени.

Больше всего участков на территории Польши и России – по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске.

В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии.