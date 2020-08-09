Прямой эфир

Для белорусов, проживающих за рубежом, работает 44 избирательных участка в 36 государствах

09 августа 2020 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для граждан нашей страны 9 августа работают 44 избирательных участка в 36 государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование продлится с 8 утра до 8 вечера по местному времени.

Для белорусов, проживающих за рубежом, работает 44 избирательных участка в 36 государствах -1

Для белорусов, проживающих за рубежом, работает 44 избирательных участка в 36 государствах -3

Больше всего участков на территории Польши и России – по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске. 

В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии.

Для белорусов, проживающих за рубежом, работает 44 избирательных участка в 36 государствах -6

За рубежом проживает чуть более 5 300 белорусов, обладающих избирательным правом. Это менее 1 % от всего электората. Участки для голосования открыты в посольствах и генконсульствах. На сайтах наших диппредставительств размещена дополнительная информация для избирателей, находящихся в других государствах.    

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Погрешность не более 5%. Экзитпол на выборах Президента проводят две организации
09 августа 2020 06:33

Погрешность не более 5%. Экзитпол на выборах Президента проводят две организации

Международные наблюдатели: «Эксцессов мы не встретили»
09 августа 2020 06:10

Международные наблюдатели: «Эксцессов мы не встретили»

Дмитрий Шевцов: когда дети видят голосование, в котором участвуют взрослые люди, они понимают, что родителям небезразлично будущее
09 августа 2020 05:39

Дмитрий Шевцов: когда дети видят голосование, в котором участвуют взрослые люди, они понимают, что родителям небезразлично будущее