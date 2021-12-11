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«Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки

11 декабря 2021 11:29
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Новости Беларуси. К ситуации на границе. Пятые выходные и 34-й день. Именно столько беженцы ждут гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать. В логистическом центре работают врачи и волонтеры. Ежедневно приезжают тонны гуманитарной помощи. Эти выходные начались с хороших новостей. Во-первых, здесь дождались оттепели и на улице теперь не так холодно. А также ночью с 10 на 11 декабря на свет появились две девочки.  

«Мы надеемся, что сможем дать ей большее». Беженец на границе о том, как жить их семье после рождения дочки-1

Ребаз Ахмад, беженец:  
Я очень счастлив. Моя старшая дочка сейчас спит, ночью очень переживала за маму. Я еще не видел ни фото, ни видео. Я хочу лучшее будущее для нее. Мы надеемся, что сможем дать ей большее. Мы бежали из своей страны, чтобы найти лучшую жизнь и сохранить ее. Там небезопасно и нет работы. Сейчас, когда ребенок родился, нам будет сложно здесь. Мы надеемся, что ситуация разрешится.  

В ночь с 10 на 11 декабря у беженцев снова пополнение. На свет появились две девочки – подробности здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Ребаз Ахмад # Фотофакт

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