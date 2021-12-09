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В лагерь беженцев привезли подарочные наборы для детей – конфеты и игрушки

09 декабря 2021 12:40
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Новости Беларуси. Более месяца на границе и три недели в логистическом центре находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора и решения ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их поддержку полностью на себя взяла Беларусь. Ежедневно тонны гуманитарной помощи раздают нуждающимся волонтеры. И 9 декабря не стало исключением.  

В лагерь беженцев привезли подарочные наборы для детей – конфеты и игрушки-1

Константин Герцев, корреспондент:  
Морозы крепчают, но это совершенно не сказывается на работе лагеря беженцев при логистическом центре «Брузги». Баня, автолавки, медпункт – все работает в штатном режиме. Лагерь сейчас живет в ожидании приезда большой делегации Совета Республики во главе с Натальей Кочановой. Уже в лагерь привезли подарочные наборы для детей. Это наборы конфет, это игрушки для детей. И сейчас наступает обеденное время. Люди уже собираются в очередях около палаток, где раздают горячее питание и гуманитарные наборы. Также ожидается, что в районе трех часов прибудет делегация Международной организации по миграции в Беларуси, которая работает в рамках миссии Организации Объединенных Наций.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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