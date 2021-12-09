Артём Сикорский назвал вбросом материал New York Times о посадке самолёта Ryanair в Минске

В своем материале иностранное издание сообщило, что бывший авиадиспетчер «Белаэронавигации», работавший во время инцидента, в мае бежал в Польшу, где рассказал местным властям свою версию событий. По его словам, в диспетчерской вышке якобы всем руководил офицер КГБ. В Департаменте авиации подчеркнули, что подобные заявления не иначе как попытка оттянуть объективное расследование.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO: предоставьте, пожалуйста, данные объективного контроля, в частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа. Ведь это необходимо для того, чтобы понимать. Так если вы нас в чем-то обвиняете, продемонстрируйте, что мы оказывали какое-то давление, угрожали применением боевой авиации – все что угодно. Этого нет. Поэтому мы еще 24 мая полностью опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером.

Почему сейчас появляется эта информация? Потому что необходимо оправдание для авторов и исполнителей незаконных санкций и авиационной блокады. Это раз. А во-вторых, увести расследование куда-то в сторону либо его как можно больше затянуть. Других причин нет. Ведь для профессионала понятно, что за пультом находится не один диспетчер. Есть диспетчер, который осуществляет процедурный контроль, а есть диспетчер, который осуществляет радиолокационный контроль, есть старший диспетчер, есть руководитель полета. Обращали внимание наших коллег из ICAO, что данные переговоры будут записываться, и мы это все записывали. И у нас есть все доказательства правоты наших действий и того, что во всей этой ситуации в части гражданской авиации мы действовали безукоризненно, мы действовали в соответствии со всеми международными стандартами.