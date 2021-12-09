Почему у людей в отношениях более крепкое здоровье? Спросили у психолога-сексолога

Елена Кругликова , ведущая ток-шоу: Я слышала такую фразу, как синдром пустого гнезда. Анна, вот казалось бы, когда дети уже взрослые, построили свою жизнь, уехали жить куда-то в другие города: квартиры, внуки. Что это такое и как с ним справиться?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Анна Мокиевец, психолог-сексолог:

Мы возвращаемся к мотиву. Когда женщине или мужчине одиноко становится, они находят себе отношения из одиночества. Такое тоже бывает. Например, в домах престарелых очень часто заводятся романы, семьи, и в браки вступают. Потому что хочется быть социальными, хочется пару.

Проводилось научное исследование и говорилось о том, что люди в преклонном возрасте, те, кто находится в паре, в отношениях, более здоровы психологически и физически, чем люди одинокие. Потому что когда мы в стрессе, когда нам тяжело, есть человек, которому можно обо всем рассказать. Мы вместе куда-то ходим на прогулки. Ну не мы, а люди. А когда женщина или мужчина остается один, наедине со своим одиночеством, естественно, энергия и силы – все угасает.