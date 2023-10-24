«50 счастливых лет». Можно ли прожить полвека в браке без семейных кризисов?

У самых страстных чувств не бывает срока годности. Но чтобы огонь любви не погас, над отношениями нужно ежедневно работать. Психологи уверяют, что уже через два-три года совместной жизни то самое окрыляющее чувство начинает постепенно угасать, а совместный быт порождает взаимные претензии к друг другу. О том, почему это происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

В наше время столько всяких определений успешного брака появилось. Вы вместе прожили 50 лет, скоро отмечаете золотую свадьбу. Поделитесь с нами, в молодости вашей, когда вы встретили друг дружку, тогда о гормонах думали?

Лилия Соловьева, на днях отметит золотую свадьбу:

Нет, конечно. Какие гормоны? Жизнь, увлеченность была. Конечно, гормоны бушевали. Сергей Парчевский:

Вы об этом не думали, то есть они же бушуют у всех, естественно, не фокусировались? Лилия Соловьева:

Нет, конечно. Мы в то время не знали, наверное.

Сергей Соловьев, на днях отметит золотую свадьбу:

На первом плане всегда стояла любовь – это однозначно. Эти периоды… Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кризисные? Сергей Соловьев:

Кризисные. Наталья Надольская:

У вас их не было? Сергей Соловьев:

Мы его не испытали. 50 счастливых лет, и не было у нас никаких перепадов. Наталья Надольская:

27 октября 2023 года вы отмечаете золотую свадьбу? Сергей Соловьев:

Да. Сергей Парчевский:

Мы вас поздравляем.