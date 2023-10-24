«50 счастливых лет». Можно ли прожить полвека в браке без семейных кризисов?
У самых страстных чувств не бывает срока годности. Но чтобы огонь любви не погас, над отношениями нужно ежедневно работать. Психологи уверяют, что уже через два-три года совместной жизни то самое окрыляющее чувство начинает постепенно угасать, а совместный быт порождает взаимные претензии к друг другу. О том, почему это происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
В наше время столько всяких определений успешного брака появилось. Вы вместе прожили 50 лет, скоро отмечаете золотую свадьбу. Поделитесь с нами, в молодости вашей, когда вы встретили друг дружку, тогда о гормонах думали?
Лилия Соловьева, на днях отметит золотую свадьбу:
Нет, конечно. Какие гормоны? Жизнь, увлеченность была. Конечно, гормоны бушевали.
Сергей Парчевский:
Вы об этом не думали, то есть они же бушуют у всех, естественно, не фокусировались?
Лилия Соловьева:
Нет, конечно. Мы в то время не знали, наверное.
Сергей Соловьев, на днях отметит золотую свадьбу:
На первом плане всегда стояла любовь – это однозначно. Эти периоды…
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кризисные?
Сергей Соловьев:
Кризисные.
Наталья Надольская:
У вас их не было?
Сергей Соловьев:
Мы его не испытали. 50 счастливых лет, и не было у нас никаких перепадов.
Наталья Надольская:
27 октября 2023 года вы отмечаете золотую свадьбу?
Сергей Соловьев:
Да.
Сергей Парчевский:
Мы вас поздравляем.
Наталья Надольская:
Мы не поверим, если вы ни разу не ругались за эти 50 лет, признайтесь.
Лилия Соловьева:
Нет, конечно.
Наталья Надольская:
Ни разу?
Лилия Соловьева:
Нет, ругались – это же жизнь.
Наталья Надольская:
Развестись хотелось? Скажите: «Убить хотелось, развестись никогда».
Лилия Соловьева:
Это было. Конечно, жизнь ставила свои какие-то вопросы, проблемы. Самое главное, что мы выходили из них. О том, что какие-то кризисы в жизни бывают, я, наверное, узнала об этом, может, 20 лет назад.
Денис Северов, магистр психологии:
Есть такой прекрасный термин, как самосбывающееся пророчество. Если у человека есть мысль в голове, что обязательно в 35 либо 40 случиться какой-то кризис, то мозг сам настраивает на то, чтобы этот кризис случился. Поэтому будьте очень аккуратны, пытаясь предвосхитить то, что с вами может произойти, и не навешивайте на себя какие-то ярлыки.
Читайте также:
«Путают с любовью». Что отличает созависимые отношения?
«Не занижать ценность партнера». Как решать конфликты в семье?
«Поддерживать страсть». Легко ли быть женой, когда супруг моложе на 10 лет?