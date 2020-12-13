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Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники

13 декабря 2020 11:53
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Новости Беларуси. В Минске прошла патриотическая акция в поддержку тех, кто стоит на страже мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне очень хочется защитить страну». Почему белорусы выезжают на автопробеги: 4 мнения

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-1

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-3

Колонны армейской и милицейской техники неравнодушные белорусы встречали на проспекте Независимости. Организаторы мероприятия заявили, что цель акции – напомнить, что с людьми в форме белорусский народ в одном строю.

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-6

Надо поддержать наших сотрудников органов правопорядка, которые поддерживают порядок.

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-9

Наших замечательных, чудесных ребят, это просто наши защитники. Это наша стена, за которой мы стоим.

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-12

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-14

Хочется, чтобы это все устаканилось, чтобы мы жили, как прежде, воспитывали так же своих детей, чтобы не было никаких оскорблений, чтобы все у нас было просто хорошо, как и было до этого всего.

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-17

Это самое меньшее, что мы могли сделать сегодня, тем более в такой компании единомышленников, замечательных людей.

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-20

Я патриот всю жизнь, так что я впереди и флаг вот этот сшила я.

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-23

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-25

То, какое движение сейчас идет, это как бы все чужое, понимаете? А тут наш флаг родной, наши люди, то есть это от сердца, от души все, искренне.

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-28

Я был в Азербайджане, когда разваливался Советский Союз. Я все это видел, мне приходилось там поддерживать конституционный порядок. Я прекрасно понимаю, насколько нелегко вот этим ребятам 3214, вот этому ОМОНу сейчас работать. И они должны знать, что они делают правое дело. Они защищают свою страну. Для этого мы здесь.

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-31

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники-33

Как не поехать, если над Родиной гроза висит. И встретить нашу силу победоносную. Это вообще сверх мысли, чтобы не быть здесь!

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В течение двух часов активисты приветствовали проезжающих силовиков. А после автоколонна с государственной символикой сопровождала защитников к месту выполнения задач.

# Государственная социальная политика # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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