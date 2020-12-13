Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники

Новости Беларуси. В Минске прошла патриотическая акция в поддержку тех, кто стоит на страже мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мне очень хочется защитить страну». Почему белорусы выезжают на автопробеги: 4 мнения

Колонны армейской и милицейской техники неравнодушные белорусы встречали на проспекте Независимости. Организаторы мероприятия заявили, что цель акции – напомнить, что с людьми в форме белорусский народ в одном строю.

Надо поддержать наших сотрудников органов правопорядка, которые поддерживают порядок.

Наших замечательных, чудесных ребят, это просто наши защитники. Это наша стена, за которой мы стоим.

Хочется, чтобы это все устаканилось, чтобы мы жили, как прежде, воспитывали так же своих детей, чтобы не было никаких оскорблений, чтобы все у нас было просто хорошо, как и было до этого всего.

Это самое меньшее, что мы могли сделать сегодня, тем более в такой компании единомышленников, замечательных людей.

Я патриот всю жизнь, так что я впереди и флаг вот этот сшила я.

То, какое движение сейчас идет, это как бы все чужое, понимаете? А тут наш флаг родной, наши люди, то есть это от сердца, от души все, искренне.

Я был в Азербайджане, когда разваливался Советский Союз. Я все это видел, мне приходилось там поддерживать конституционный порядок. Я прекрасно понимаю, насколько нелегко вот этим ребятам 3214, вот этому ОМОНу сейчас работать. И они должны знать, что они делают правое дело. Они защищают свою страну. Для этого мы здесь.