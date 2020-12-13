Прямой эфир

Госпогранкомитет сообщил о проблемах на пункте пропуска с Литвой

13 декабря 2020 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Госпогранкомитет сообщает о возможных затруднениях при пересечении границы в пункте пропуска «Бенякони», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет сообщил о проблемах на пункте пропуска с Литвой-1

В сопредельном литовском пункте «Шальчининкай» произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления. В ведомстве просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

По данным на 16:00, выезда в Литву в «Беняконях» ожидают более 200 грузовых машин.

Очереди сформировались и в других пунктах пропуска. В частности, в «Каменном Логе» стоят более 300 автомобилей, в «Привалке» – полторы сотни.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
1961 новый случай. Данные по коронавирусу в Беларуси на 13 декабря
13 декабря 2020 13:32

1961 новый случай. Данные по коронавирусу в Беларуси на 13 декабря

Чтобы зимой приходили на подготовленную площадку. В Бресте энтузиасты создали свой скейт-парк
13 декабря 2020 12:13

Чтобы зимой приходили на подготовленную площадку. В Бресте энтузиасты создали свой скейт-парк

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники
13 декабря 2020 11:53

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники