Госпогранкомитет сообщил о проблемах на пункте пропуска с Литвой

Новости Беларуси. Госпогранкомитет сообщает о возможных затруднениях при пересечении границы в пункте пропуска «Бенякони», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сопредельном литовском пункте «Шальчининкай» произошел сбой таможенных и пограничных систем оформления. В ведомстве просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

По данным на 16:00, выезда в Литву в «Беняконях» ожидают более 200 грузовых машин.

Очереди сформировались и в других пунктах пропуска. В частности, в «Каменном Логе» стоят более 300 автомобилей, в «Привалке» – полторы сотни.