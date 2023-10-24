Лукашенко признался, что наблюдает за некоторыми журналистами, оценивает и критикует

Говорили сегодня и о работе главы государства. В 2024 году знаковая дата – 30 лет институту президентства в Беларуси. Поинтересовались у Александра Лукашенко, что было самым трудным в первые годы его руководства страной, учитывая еще и сложность 1990-х с точки зрения экономики. Глава государства поделился непростым жизненным опытом. Звучали вопросы и о работе журналистов президентского пула.

Анна Запруцкая, первый секретарь Барановичского городского комитета БРСМ: Александр Григорьевич, вы каждый день общаетесь с журналистами, даже сформирован «Пул Первого». Скажите, пожалуйста, легко ли в него попасть? И лично для вас: есть ли у вас любимые представители СМИ?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если абсолютно искренне, я никогда не задумывался, любимые или не любимые. Да, я многих журналистов от тех или иных издательств, каналов наблюдаю, оцениваю, критикую. Да, я их вижу, если вы телевизор смотрите, они на виду. Я их очень уважаю. После 2020 года у нас появился целый пул журналистов, которые взглянули на жизнь и начали оценивать эту жизнь. Поэтому я их вижу. Думаю, что им нелегко работать в «Пуле Первого», потому что они ведь выдающиеся люди. Должны быть. Но пресс-секретарь говорит, она за это отвечает, что это самые лучшие. Ну, с ними приятно работать.