Лукашенко признался, что наблюдает за некоторыми журналистами, оценивает и критикует
Новости Беларуси. Александр Лукашенко проводит встречу с молодежным активом во Дворце Независимости. Более 60 приглашенных гостей: пионеры, представители БРСМ, ветераны комсомольского движения и финалистки конкурса «Мисс-Беларусь – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Говорили сегодня и о работе главы государства. В 2024 году знаковая дата – 30 лет институту президентства в Беларуси. Поинтересовались у Александра Лукашенко, что было самым трудным в первые годы его руководства страной, учитывая еще и сложность 1990-х с точки зрения экономики. Глава государства поделился непростым жизненным опытом. Звучали вопросы и о работе журналистов президентского пула.
Анна Запруцкая, первый секретарь Барановичского городского комитета БРСМ:
Александр Григорьевич, вы каждый день общаетесь с журналистами, даже сформирован «Пул Первого». Скажите, пожалуйста, легко ли в него попасть? И лично для вас: есть ли у вас любимые представители СМИ?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если абсолютно искренне, я никогда не задумывался, любимые или не любимые. Да, я многих журналистов от тех или иных издательств, каналов наблюдаю, оцениваю, критикую. Да, я их вижу, если вы телевизор смотрите, они на виду. Я их очень уважаю. После 2020 года у нас появился целый пул журналистов, которые взглянули на жизнь и начали оценивать эту жизнь. Поэтому я их вижу. Думаю, что им нелегко работать в «Пуле Первого», потому что они ведь выдающиеся люди. Должны быть. Но пресс-секретарь говорит, она за это отвечает, что это самые лучшие. Ну, с ними приятно работать.
Общение длилось порядка двух с половиной часов. А после гости вместе с Президентом отправились высаживать деревья. Так, на территории комплекса появилась новая Аллея поколений. После участники встречи сделали на память совместную фотографию с Александром Лукашенко.