Лукашенко о важности ПВТ: «У нас айтишники возле Бога ходят»

Молодые люди сегодня, 24 октября, получили мощный стимул для развития страны. Что важно, ведь именно от них зависит, какой она станет. А зарядом для новых целей и свершений стало общение с Президентом. Поговорили обо всем: от экономики до личного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поколение комсомола привыкло строить, поколение БРСМ – оцифровывать.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Наше молодое поколение практически не достать из гаджетов, и мы предлагаем им… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, да!

– Мы предлагаем им в это время, когда они там находятся, заниматься общественно-полезным делом. Выходить на объекты, не только памятные места, памятники времен Великой Отечественной войны, но и культурные объекты. Осуществлять поисковую деятельность и регистрироваться на нашем портале «Цифровая звезда». И сегодня очень символично уже рассказали, что этот проект станет первым в перечне историко-культурного наследия нашей страны.

Но высокие технологии надо приземлять, уверен глава государства.

Александр Лукашенко:

Человека вообще никогда не сможет заменить, но появляются не только IT-сфера и ИИ, и прочее. Это вершина, может быть, на сегодня. Во многом уже человека заменили. Вот возьмите СВО, да и до нее мне пришлось этим заниматься… На поле боя воюют роботы, беспилотники без участия человека, и они очень опасны. Это дорогостоящая вещь, мы сейчас пытаемся нашу армию в очередной раз модернизировать, перестроить, в том числе используем СВО. Без так называемой вашей, нашей IT-сферы, цифры и прочее обойтись нельзя. Но и в этом плане ретроградным меня назвать невозможно, потому что ПВТ мной создавался в свое время, вы это помните. И он прогремел на весь мир. Льготы парку дал высокие для того, чтобы они все-таки со своих вылазили и работали здесь и хоть какой-то подоходный налог платили.