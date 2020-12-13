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1961 новый случай. Данные по коронавирусу в Беларуси на 13 декабря

13 декабря 2020 13:32
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Новости Беларуси. Данные Минздрава по ситуации с COVID-19. За минувшие сутки в Беларуси выписаны более 2,5 тысячи пациентов, перенесших заболевание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новых случаев – 1961.

1961 новый случай. Данные по коронавирусу в Беларуси на 13 декабря-1

Таким образом, всего с начала пандемии с положительным тестом зарегистрированы свыше 160 тысяч человек. Проведено более 3 миллионов 600 тысяч исследований на COVID.

Медики продолжают бороться за каждую жизнь, но, к сожалению, иногда вирус сильнее. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1263 пациента с выявленным коронавирусом.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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