Прямой эфир

Чтобы зимой приходили на подготовленную площадку. В Бресте энтузиасты создали свой скейт-парк

13 декабря 2020 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Энтузиасты из Бреста создали свой мини-скейт-парк. Любители экстремального увлечения с наступлением холодов уходят с улиц, но не отказываются от драйва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы зимой приходили на подготовленную площадку. В Бресте энтузиасты создали свой скейт-парк-1

Сообщество скейтеров в Бресте существует 10 лет и с каждым годом расширяется. В городе сейчас более полутысячи скейтеров. Ребята собираются по разным площадкам, чтобы обучаться новым трюкам.

Чтобы зимой приходили на подготовленную площадку. В Бресте энтузиасты создали свой скейт-парк-4

Учитель физики и информатики из сельской школы Михаил Пашкевич решил открыть свой скейт-парк для него и его единомышленников. Нашли гараж, скрутили собственную рампу – и все своими силами.

Чтобы зимой приходили на подготовленную площадку. В Бресте энтузиасты создали свой скейт-парк-7

Михаил Пашкевич, основатель скейт-парка:
Я считаю, что это достойный уровень. Держимся за скейтборд обеими руками, пытаемся как-то его продвигать. Поэтому было принято решение открыть такую площадку, чтобы ребята зимой не в переходах где-то ошивались, а уже приходили на достаточно подготовленную площадку, где можно было бы поднимать уровень, скилл прокачивать, чтобы уже в следующем сезоне показывать результат повыше.

Чтобы зимой приходили на подготовленную площадку. В Бресте энтузиасты создали свой скейт-парк-10

Максим Кот, скейтбордист:
Все ребята оттачивают свое мастерство на улицах обычно, поэтому уже очень много лет есть необходимость вот такого пространства. Ребята это делают сами, чтобы самим заниматься. Вообще, в будущем у Беларуси есть шанс стать олимпийским чемпионом.

Чтобы зимой приходили на подготовленную площадку. В Бресте энтузиасты создали свой скейт-парк-13

К слову, скейтборд включили в программу Олимпийских игр в Токио. Уже не один год брестское скейт-комьюнити пробивает идею городского скейт-парка. Пока вопрос на стадии проработки.

# Скейтбординг # общество # Михаил Пашкевич # Максим Кот # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники
13 декабря 2020 11:53

Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники

Беларусь отметила усилия ЮНЕСКО по преодолению кризиса в связи с пандемией
13 декабря 2020 11:48

Беларусь отметила усилия ЮНЕСКО по преодолению кризиса в связи с пандемией

За сутки около тысячи случаев. В Беларуси увеличилось число обращений с холодовыми и гололёдными травмами
13 декабря 2020 11:18

За сутки около тысячи случаев. В Беларуси увеличилось число обращений с холодовыми и гололёдными травмами