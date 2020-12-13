Чтобы зимой приходили на подготовленную площадку. В Бресте энтузиасты создали свой скейт-парк

Новости Беларуси. Энтузиасты из Бреста создали свой мини-скейт-парк. Любители экстремального увлечения с наступлением холодов уходят с улиц, но не отказываются от драйва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщество скейтеров в Бресте существует 10 лет и с каждым годом расширяется. В городе сейчас более полутысячи скейтеров. Ребята собираются по разным площадкам, чтобы обучаться новым трюкам.

Учитель физики и информатики из сельской школы Михаил Пашкевич решил открыть свой скейт-парк для него и его единомышленников. Нашли гараж, скрутили собственную рампу – и все своими силами.

Михаил Пашкевич, основатель скейт-парка:

Я считаю, что это достойный уровень. Держимся за скейтборд обеими руками, пытаемся как-то его продвигать. Поэтому было принято решение открыть такую площадку, чтобы ребята зимой не в переходах где-то ошивались, а уже приходили на достаточно подготовленную площадку, где можно было бы поднимать уровень, скилл прокачивать, чтобы уже в следующем сезоне показывать результат повыше.

Максим Кот, скейтбордист:

Все ребята оттачивают свое мастерство на улицах обычно, поэтому уже очень много лет есть необходимость вот такого пространства. Ребята это делают сами, чтобы самим заниматься. Вообще, в будущем у Беларуси есть шанс стать олимпийским чемпионом.