«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси

Новости Беларуси. Около 1000 мемориалов благоустроили представители БРСМ в преддверии Дня Победы. Ативисты трудились на разных объектах по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню Молодежь работала на братских могилах, мемориалах и захоронениях. Ребята и девушки мыли памятники, убирали листву и наводили порядок. Причем внимание уделили как крупным объектам, так и совсем небольшим. Трудовой десант высаживался небольшими группами. Но самое главное – что благие дела исходят от сердца.

Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО БРСМ:

На мой взгляд, 75 лет – это такая хорошая дата вспомнить, напомнить. Наша молодежь, самое главное, чтит память о павших героях, старается как-то поздравить героев, которые до сих пор живы у нас, в Республике Беларусь. Поэтому, мне кажется, несмотря на годы, которые пройдут с этого времени, наша молодежь будет помнить, знать и, самое главное, не давать переписать историю Великой Отечественной войны.

Андрей Белов, активист БРСМ:

Я пришел в знак благодарности к прадедам, дедам за их оборону страны нашей. Настроение отличное, трудоспособное. Ну, иду так же в бой, как и они шли. Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»