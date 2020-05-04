Прямой эфир

«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси

04 мая 2020 20:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около 1000 мемориалов благоустроили представители БРСМ в преддверии Дня Победы. Ативисты трудились на разных объектах по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси -1

«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню

Молодежь работала на братских могилах, мемориалах и захоронениях. Ребята и девушки мыли памятники, убирали листву и наводили порядок. Причем внимание уделили как крупным объектам, так и совсем небольшим. Трудовой десант высаживался небольшими группами. Но самое главное – что благие дела исходят от сердца. 

«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси -4

Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО БРСМ:
На мой взгляд, 75 лет – это такая хорошая дата вспомнить, напомнить. Наша молодежь, самое главное, чтит память о павших героях, старается как-то поздравить героев, которые до сих пор живы у нас, в Республике Беларусь. Поэтому, мне кажется, несмотря на годы, которые пройдут с этого времени, наша молодежь будет помнить, знать и, самое главное, не давать переписать историю Великой Отечественной войны.

«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси -7

Андрей Белов, активист БРСМ:
Я пришел в знак благодарности к прадедам, дедам за их оборону страны нашей. Настроение отличное, трудоспособное. Ну, иду так же в бой, как и они шли.

Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»

«Я пришёл в знак благодарности». Активисты БРСМ благоустроили около 1000 мемориалов по всей Беларуси -10

На этом акция не завершается. В БРСМ подчеркивают, что благоустраивать исторические военные мемориалы активисты будут и дальше.

# БРСМ # общество # Александра Гончарова # Андрей Белов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: у нас есть хороший опыт лечения. Если у Молдовы есть хорошие специалисты, присылайте, мы им всё покажем и расскажем
04 мая 2020 19:03

Президент Беларуси: у нас есть хороший опыт лечения. Если у Молдовы есть хорошие специалисты, присылайте, мы им всё покажем и расскажем

Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария
04 мая 2020 19:01

Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария

В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?
04 мая 2020 18:35

В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?