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Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»

04 мая 2020 15:05
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Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят в эти дни по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»-1

К мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским захоронениям и могилам неизвестных солдат возлагают цветы. 

«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню

Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»-4

Артисты, певцы и актеры, в том числе и министр культуры, почтили память павших у стелы «Минск – город герой».

Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»-7

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:  
В моей семье воевали практически все. Это оба деда, это бабушка, которую призвали в 1942 году. И они прошли эту войну, слава богу, вернулись живые, здоровые, дали жизнь моим родителям, воспитывали меня. Но, конечно, для моей семьи это, наверное, самый священный праздник, это прекрасная традиция, которую я стараюсь привить и своим детям в этот день отдавать дань памяти, уважение тем людям, которые в тяжелейшей борьбе завоевали для нас мир, свободу, право на самоопределение, право строить свою счастливую, мирную жизнь.

Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»-10

К акции «Беларусь помнит. Помним каждого» могут присоединиться жители всех регионов. Она в эти дни проходит по всей стране.   

# Великая Отечественная война # общество # Юрий Бондарь # Фотофакт

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