Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»

Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят в эти дни по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, проходят в эти дни по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским захоронениям и могилам неизвестных солдат возлагают цветы.
«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню
Артисты, певцы и актеры, в том числе и министр культуры, почтили память павших у стелы «Минск – город герой».
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
В моей семье воевали практически все. Это оба деда, это бабушка, которую призвали в 1942 году. И они прошли эту войну, слава богу, вернулись живые, здоровые, дали жизнь моим родителям, воспитывали меня. Но, конечно, для моей семьи это, наверное, самый священный праздник, это прекрасная традиция, которую я стараюсь привить и своим детям – в этот день отдавать дань памяти, уважение тем людям, которые в тяжелейшей борьбе завоевали для нас мир, свободу, право на самоопределение, право строить свою счастливую, мирную жизнь.
К акции «Беларусь помнит. Помним каждого» могут присоединиться жители всех регионов. Она в эти дни проходит по всей стране.