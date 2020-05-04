Юрий Бондарь о 9 Мая: «Для моей семьи это, наверное, самый священный праздник»

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

В моей семье воевали практически все. Это оба деда, это бабушка, которую призвали в 1942 году. И они прошли эту войну, слава богу, вернулись живые, здоровые, дали жизнь моим родителям, воспитывали меня. Но, конечно, для моей семьи это, наверное, самый священный праздник, это прекрасная традиция, которую я стараюсь привить и своим детям – в этот день отдавать дань памяти, уважение тем людям, которые в тяжелейшей борьбе завоевали для нас мир, свободу, право на самоопределение, право строить свою счастливую, мирную жизнь.