«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню

Александр Анисимов, народный артист Беларуси, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь:

Постоять около Вечного огня и вспомнить тех, кто отдал жизнь за то, что мы сейчас с вами здесь находимся, – это не просто красивый жест, это движение души. Для кого в семье этот день, День Победы, многое значит, я желаю здоровья, семейного благополучия. Я хочу, чтобы эти непростые дни, которые мы сейчас переживаем (и они, к сожалению, совпали с этим праздником), закончились без потерь, чтобы мы обновленные, вот как этот монумент, вступили, может быть, в новую полосу своей истории, своей жизни.