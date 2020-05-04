«Не просто красивый жест, это движение души». Представители Белгосфилармонии возложили цветы к Вечному огню

Новости Беларуси. В рамках национальной акции в Беларуси проходят мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В рамках национальной акции в Беларуси проходят мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне праздника во всех уголках страны возлагают цветы к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам, братским могилам и могилам неизвестных солдат. 4 мая к патриотической эстафете присоединились представители Белгосфилармонии. Они возложили цветы к Вечному огню у основания монумента Победы.
Александр Анисимов, народный артист Беларуси, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь:
Постоять около Вечного огня и вспомнить тех, кто отдал жизнь за то, что мы сейчас с вами здесь находимся, – это не просто красивый жест, это движение души. Для кого в семье этот день, День Победы, многое значит, я желаю здоровья, семейного благополучия. Я хочу, чтобы эти непростые дни, которые мы сейчас переживаем (и они, к сожалению, совпали с этим праздником), закончились без потерь, чтобы мы обновленные, вот как этот монумент, вступили, может быть, в новую полосу своей истории, своей жизни.
На церемонии также присутствовали представители Академии музыки и хореографической гимназии-колледжа.