Прямой эфир

Президент Беларуси: у нас есть хороший опыт лечения. Если у Молдовы есть хорошие специалисты, присылайте, мы им всё покажем и расскажем

04 мая 2020 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во время онлайн-разговора с президентом Беларуси глава Молдовы заметил, что часто приводил в пример позицию Беларуси по коронавирусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: у нас есть хороший опыт лечения. Если у Молдовы есть хорошие специалисты, присылайте, мы им всё покажем и расскажем-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При нашей открытости, при том, что мы ни одно предприятие, ни один магазин, ни один ресторан не закрыли, ни один кинотеатр, мы все-таки имеем более или менее нормальную обстановку. Молодцы врачи, вот им надо отдать должное. Врачи, которые непосредственно лечат людей. Они разные методы испробовали. У нас есть хороший опыт лечения. Если вас это будет интересовать, если у вас есть хороший, крепкий специалист – пожалуйста, присылайте, мы им все покажем и расскажем, если такая будет необходимость.

Мы весь опыт изучили за эти месяцы, начиная от Китайской Народной Республики и заканчивая Соединенными Штатами Америки. Весь опыт изучили – России, Западной Европы – и имеем свои методы и свой путь преодоления этого несчастья.

Президент Беларуси: у нас есть хороший опыт лечения. Если у Молдовы есть хорошие специалисты, присылайте, мы им всё покажем и расскажем-4

В Молдове ограничения в связи с пандемией пока действуют до 15 мая. Как заметил Игорь Додон, продлевать их не планируют.

Читайте также:

Александр Лукашенко: сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы себя ведём в этой сложной обстановке

Президент Беларуси о саммите ЕАЭС: «Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность»

Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария

# Беларусь-Молдова # общество # Александр Лукашенко # Игорь Додон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария
04 мая 2020 19:01

Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария

В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?
04 мая 2020 18:35

В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?

Минздрав рассказал о нынешней ситуации с коронавирусом и пневмониями в Витебске
04 мая 2020 17:38

Минздрав рассказал о нынешней ситуации с коронавирусом и пневмониями в Витебске