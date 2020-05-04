Президент Беларуси: у нас есть хороший опыт лечения. Если у Молдовы есть хорошие специалисты, присылайте, мы им всё покажем и расскажем

Новости Беларуси. Во время онлайн-разговора с президентом Беларуси глава Молдовы заметил, что часто приводил в пример позицию Беларуси по коронавирусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время онлайн-разговора с президентом Беларуси глава Молдовы заметил, что часто приводил в пример позицию Беларуси по коронавирусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При нашей открытости, при том, что мы ни одно предприятие, ни один магазин, ни один ресторан не закрыли, ни один кинотеатр, мы все-таки имеем более или менее нормальную обстановку. Молодцы врачи, вот им надо отдать должное. Врачи, которые непосредственно лечат людей. Они разные методы испробовали. У нас есть хороший опыт лечения. Если вас это будет интересовать, если у вас есть хороший, крепкий специалист – пожалуйста, присылайте, мы им все покажем и расскажем, если такая будет необходимость.
Мы весь опыт изучили за эти месяцы, начиная от Китайской Народной Республики и заканчивая Соединенными Штатами Америки. Весь опыт изучили – России, Западной Европы – и имеем свои методы и свой путь преодоления этого несчастья.
В Молдове ограничения в связи с пандемией пока действуют до 15 мая. Как заметил Игорь Додон, продлевать их не планируют.
Читайте также:
Александр Лукашенко: сейчас только ленивый не бросает в меня камни по тому, как мы себя ведём в этой сложной обстановке
Президент Беларуси о саммите ЕАЭС: «Я готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность»
Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария