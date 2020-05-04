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В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?

04 мая 2020 18:35
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Новости Беларуси. Оплатить проезд в общественном транспорте Минска теперь можно с помощью смартфона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?-1

Для этого нужно установить специальное приложение TIX и привязать банковскую карту. Погасить билет можно как в салоне, так и прямо на остановке.

В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?-4

На смартфоне отобразятся номер автобуса и предложение произвести оплату. Сервис доступен на русском, белорусском, английском и польском языках.

В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?-7

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс»:
С 4 мая 2020 года на автобусных маршрутах № 1 и 100 введен дополнительный сервис для пассажиров – оплата с помощью мобильного приложения. Если сервис будет пользоваться спросом, дальше будет распространен на другие маршруты.

В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?-10

Андрей Коршаков, генеральный директор компании-разработчика:
Приложение позволяет оплачивать проезд не только за себя, но и за своих родных, друзей. На развитие мы вообще предполагаем, что можно будет обмениваться проездными документами. То есть вы можете свой талончик подарить своему другу либо купить талончик для ребенка. И впоследствии даже отследить, что ребенок сел на тот или иной автобус и доехал, например, до школы.

В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?-13

Новый сервис разработан с использованием инновационных технологий на основе опыта крупнейших городов мира. Впервые его испробовали в Бресте, поле чего усовершенствовали. В планах внедрить услугу по всей стране.

# Общественный транспорт # общество # Олег Дзюбенко # Андрей Коршаков # Фотофакт

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