В Минске теперь можно платить за проезд с помощью смартфона. В каких автобусах?

Новости Беларуси. Оплатить проезд в общественном транспорте Минска теперь можно с помощью смартфона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этого нужно установить специальное приложение TIX и привязать банковскую карту. Погасить билет можно как в салоне, так и прямо на остановке.

На смартфоне отобразятся номер автобуса и предложение произвести оплату. Сервис доступен на русском, белорусском, английском и польском языках.

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс»:

С 4 мая 2020 года на автобусных маршрутах № 1 и 100 введен дополнительный сервис для пассажиров – оплата с помощью мобильного приложения. Если сервис будет пользоваться спросом, дальше будет распространен на другие маршруты.

Андрей Коршаков, генеральный директор компании-разработчика:

Приложение позволяет оплачивать проезд не только за себя, но и за своих родных, друзей. На развитие мы вообще предполагаем, что можно будет обмениваться проездными документами. То есть вы можете свой талончик подарить своему другу либо купить талончик для ребенка. И впоследствии даже отследить, что ребенок сел на тот или иной автобус и доехал, например, до школы.