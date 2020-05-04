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Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария

04 мая 2020 19:01
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Новости Беларуси. Переговоры в онлайн-формате провели 4 мая Александр Лукашенко и президент Молдовы Игорь Додон. Центральной темой стала подготовка к предстоящему юбилею Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Во время разговора с президентом Беларуси глава Молдовы заметил, что часто приводил в пример позицию Беларуси по коронавирусу.

Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария-1

По словам Игоря Додона, ситуация в каждой стране понятнее изнутри. Александр Лукашенко в свою очередь предложил медикам обеих стран обменяться опытом, отметив, что держать ситуацию под контролем в Беларуси удается благодаря сохраненной системе санитарно-эпидемиологических служб.

Александр Лукашенко о системе инфекционных больниц в Беларуси: это дало нам возможность избежать плохого сценария-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
После распада Советского Союза мы не закрыли ни одну инфекционную больницу. Наоборот, у нас система инфекционных больниц очень сильная. И за период нашей независимости, когда все оптимизировались, как вы знаете (возможно, и Молдову этот «вирус» зацепил оптимизации), мы не сократили ни одной больницы. Наоборот, мы усилили вот эту эпидемиологическую службу и систему борьбы с вирусами. 

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Мы же прошли и птичий, и свиной грипп, и атипичную пневмонию. Наши специалисты – мы обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям. Это дало нам возможность избежать, пока избежать, плохого сценария. Не худшего, а плохого сценария.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Игорь Додон # Фотофакт

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