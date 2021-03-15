«Я придумывал подпись два года». Как получали паспорта белорусские школьники? Лучшие моменты

Новости Беларуси. Уже традиционно в День Конституции представителям подрастающего поколения вручают их первый в жизни документ гражданина Беларуси. 15 марта такие церемонии прошли во всех регионах нашей страны. Отличники в учебе, победители творческих конкурсов, лучшие в спорте. Сотни молодых людей получили паспорта из рук высших должностных лиц государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материал Оксаны Семашко.

Смотрите, завидуйте, я гражданин! Мария открывает сегодня новую страницу своей жизни. Она победитель многих конкурсов и олимпиад по истории и языкам. В будущем планирует поступать на факультет международных отношений БГУ.

Мария Царева, учащаяся средней школы № 148 Минска:

Мне действительно оказали огромную честь, что пригласили сюда для вручения паспорта, который является билетом во взрослую жизнь. Чувствуется ответственность за себя, за свои поступки и за свое дальнейшее будущее, что уже все-таки ты несешь ответственность за себя сам. «Это осталось в памяти на всю жизнь». Игорь Сергеенко вспомнил, как получал паспорт Кто-то из них уже достиг спортивного Олимпа, превзошел своего учителя в науке, создал уникальное произведение искусства. Лучшие из лучших в нашей стране в подобной патриотической акции участвуют уже семь лет.

Оксана Семашко, корреспондент:

Юноши и девушки сегодня сделали большой шаг в самостоятельную жизнь, и многим подпись в важном документе далась с трудом от волнения. Иван сегодня представляет Речицу, его единственного пригласили из этого города сюда. Тоже получил сегодня свой первый паспорт. Расскажи, пожалуйста, как долго ты придумывал подпись для важного своего в жизни документа? Иван Пузан, учащийся средней школы № 7 Речицы:

Я придумывал подпись два года. Оксана Семашко:

А фото получилось? Похож ты сам на себя?

Иван Пузан:

Да, похож. Красавчик. Паспорт – это очень важный документ в жизни. Теперь я становлюсь взрослым человеком и буду стараться прославлять свою страну.

С праздником школьников поздравила и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. День закона номер один в стране стал личным историческим моментом в жизни юных белорусов. Сам главный документ молодые люди получают с 14 лет уже девятый год подряд.

Алена Михина, учащаяся средней школы № 6 Полоцка:

Я горжусь тем, где я живу. Люблю свою Родину, люблю свою страну, свой город. И мы обещаем за вручение паспортов, за то, что мы стали гражданами Республики Беларусь, обещаем своим трудом, учебой и стараниями укреплять любимый край.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня очень интересные вопросы у ребят были. И я в очередной раз поняла, что чем больше таких встреч будет у нас с молодежью, тем, мне кажется, более эффективна будет и наша работа в том числе, ведь мы работаем над тем, чем будет жить страна наша завтра – это законопроекты. И вот сегодня пообщалась с ребятами. Мне было очень приятно услышать, что у них для 8 класса такие достаточно взрослые вопросы, вопросы, которые волнуют их. И политика, и развитие нашей страны, как будет развиваться наша страна в перспективе, и все остальное. Ну, молодцы. Я просто порадовалась за ребят. То есть в 14 лет это уже сформировавшаяся личность, которая думает о будущем своей страны. В сердце Конституционного суда, зале заседаний, сегодня также было непривычно торжественно. 26 школьников свои первые паспорта получили на одной из самых строгих площадок страны.

Анастасия Филиппович, учащаяся гимназии № 1 Столбцов:

Я люблю очень Беларусь. Это прекрасное государство, и я считаю, что, как говорится, сила в единстве. Если наш народ сможет объединиться, то мы добьемся высоких результатов и покажем, что действительно Беларусь значит. Несмотря на то, что это маленькое государство на территории Европы, мы покажем, кто есть кто. «Становишься взрослее, ответственнее». Что говорят школьники, которые получили паспорта из рук Владимира Кухарева

Хотелось, чтобы снимок получился как можно более серьезным. Сфотографировалась и уже вот результат вижу. Отличница, активистка и просто красавица. Анна от А до Я знает родной Кобринский край. Она лучшая в регионе по краеведению.

Анна Анцута, учащаяся средней школы № 3 Кобрина:

В этот день я, наконец, становлюсь личностью, которая может постоять сама за себя, принять какие-то свои цели, свое будущее, не зависеть от других. Очень приятно получить в такой особенный день такой особенный документ. Беларусь – это, наверное, самая мирная, самая чистая национальность, которую я вообще знаю. И приятно осознавать, что ты входишь в состав Беларуси, ты ее часть, можешь делать историю, культуру.

Александр, здравствуйте, новый губернатор тут хочет поговорить с вами. Поговорить по громкой связи, сделать селфи в кресле губернатора и заглянуть на планерку первого лица области. В необычном формате вручали паспорта 15 марта в Гродно. Экскурсия по облисполкому и селфи в кресле губернатора. Как прошла встреча Владимира Караника со школьниками?

Артур Барановский, учащийся средней школы № 3 Гродно:

Хочу поздравить всю страну с праздником. И для меня это было огромным… Не знаю даже. Свои чувства описать не могу, так как я был удивлен, я узнал очень много об устройстве нашего государства, нашей страны. Впечатлений масса. Всю информацию, полученную сегодня, я запомню, и этот день будет для меня незабываемым.