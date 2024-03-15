Первые паспорта юным белорусам в День Конституции вручили в Комитете государственного контроля

Документ во взрослую жизнь и напутствие, как стать достойным гражданином. В День Конституции отличившимся ребятам со всех уголков страны в торжественной обстановке вручают их первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриотическую акцию «Мы – граждане Беларуси» сегодня, 15 марта, поддержали в Комитете госконтроля.

В штаб-квартиру пригласили 11 юношей и девушек из Минска и области. Несмотря на юный возраст, благодаря упорству эти ребята уже добились больших успехов в учебе, преуспели в спорте, общественной жизни, а главное – проявили активную гражданскую позицию. Свой первый важный документ они получили из рук председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова. Вместе с паспортом ребята приобрели не только права, но и определенные обязанности, в том числе защищать нашу страну, ее историю и суверенитет.

Ярослав Герман, учащийся средней школы № 159 Минска:

В День Конституции я очень рад, что мне выдали паспорт, что я теперь официально являюсь гражданином Республики Беларусь. Испытываю чувство гордости, волнение немного.

Вероника Гудкова, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Наши ребята, юные граждане, получают не только паспорт, но еще и Конституцию Республики Беларусь, Государственный флаг Республики Беларусь. Конечно, в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ребятам вручили конверты освободителей, где они получили наказ от Героев Советского Союза, уроженцев нашей Беларуси, которые даже ценой своей жизни защищали мир на нашей земле.