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Первые паспорта юным белорусам в День Конституции вручили в Комитете государственного контроля

15 марта 2024 10:39
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Документ во взрослую жизнь и напутствие, как стать достойным гражданином. В День Конституции отличившимся ребятам со всех уголков страны в торжественной обстановке вручают их первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриотическую акцию «Мы – граждане Беларуси» сегодня, 15 марта, поддержали в Комитете госконтроля.

Первые паспорта юным белорусам в День Конституции вручили в Комитете государственного контроля-1

В штаб-квартиру пригласили 11 юношей и девушек из Минска и области. Несмотря на юный возраст, благодаря упорству эти ребята уже добились больших успехов в учебе, преуспели в спорте, общественной жизни, а главное – проявили активную гражданскую позицию. Свой первый важный документ они получили из рук председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова. Вместе с паспортом ребята приобрели не только права, но и определенные обязанности, в том числе защищать нашу страну, ее историю и суверенитет.

Первые паспорта юным белорусам в День Конституции вручили в Комитете государственного контроля-4

Ярослав Герман, учащийся средней школы № 159 Минска:
В День Конституции я очень рад, что мне выдали паспорт, что я теперь официально являюсь гражданином Республики Беларусь. Испытываю чувство гордости, волнение немного.

Первые паспорта юным белорусам в День Конституции вручили в Комитете государственного контроля-7

Вероника Гудкова, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Наши ребята, юные граждане, получают не только паспорт, но еще и Конституцию Республики Беларусь, Государственный флаг Республики Беларусь. Конечно, в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ребятам вручили конверты освободителей, где они получили наказ от Героев Советского Союза, уроженцев нашей Беларуси, которые даже ценой своей жизни защищали мир на нашей земле.

Первые паспорта юным белорусам в День Конституции вручили в Комитете государственного контроля-10

После торжественной церемонии для ребят провели экскурсию по Комитету. Школьники узнали о деятельности госоргана, посетили рабочие кабинеты и пообщались со специалистами ведомства.

# Молодежь Беларуси # общество # Вероника Гудкова

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