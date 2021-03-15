Уникальные лечебные программы за четверть стоимости путёвки. За что любят белорусские санатории?

Новости Беларуси. Более 211 тысяч человек оздоровились в санаторно-курортных организациях Минской области в 2020 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас объекты готовятся к летнему сезону. Более 60 % здравниц уже забронированы. Продолжается работа по совершенствованию материально-технической базы, а также активно внедряются инновационные технологии курортной терапии. Предусмотрена и специальная реабилитация после перенесенной COVID-инфекции.

Анна Куртасова, корреспондент:

Здравницы Минской области готовы к приему посетителей на весенне-летний сезон. Только на май уже забронировано более половины мест в санаториях. Разработаны уникальные лечебные программы.

Красивая белорусская природа и свежий воздух. Минская область богата на курортный и, главное, здоровый отдых. Только в Мядельском районе насчитывается более 10 санаториев. У каждого своя изюминка. Гостям предлагают определенную программу реабилитации. Сейчас здесь многие восстанавливаются после коронавируса.