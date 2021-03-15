Экскурсия по облисполкому и селфи в кресле губернатора. Как прошла встреча Владимира Караника со школьниками?

Новости Беларуси. Традиционно государственному празднику посвящена патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси!». 15 марта в торжественной обстановке во всех регионах школьникам вручают паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Традиционно государственному празднику посвящена патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси!». 15 марта в торжественной обстановке во всех регионах школьникам вручают паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродно для лучших представителей подрастающего поколения провели экскурсию по облисполкому и даже разрешили сделать селфи в кресле губернатора. Ребята смогли увидеть ежедневную работу местной власти и на несколько минут заглянуть на планерку. Также им рассказали об истории облисполкома. На встречу приглашены победители предметных олимпиад, творческих и новаторских конкурсов, активисты тимуровских отрядов и общешкольных мероприятий. В завершение экскурсии Владимир Караник вручил школьникам их первый в жизни документ гражданина Беларуси.
В День Конституции лучшим школьникам Беларуси торжественно вручат паспорта
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Республика Беларусь в целом и Гродненская область богата талантами, и я очень рад, что в нашей стране созданы все условия для их дальнейшего развития. Я очень надеюсь, что среди этих ребят есть будущие великие ученые, музыканты, творческие деятели и будущие сотрудники органов госуправления, которые будут определять политику нашей страны на ближайшую перспективу.
Надежда Шабаловская, учащаяся гимназии № 6 Гродно, лауреат областных и республиканских конкурсов юных пианистов:
У меня появилась инициатива, появилось желание точно так же вести себя, точно так же говорить, развиваться, достигать новых целей.
Ни один школьник не остался без памятных подарков. Молодым людям вручили книги «Я гражданин Республики Беларусь», сувениры, сладости и государственный флаг.