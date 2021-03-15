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Экскурсия по облисполкому и селфи в кресле губернатора. Как прошла встреча Владимира Караника со школьниками?

15 марта 2021 10:29
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Новости Беларуси. Традиционно государственному празднику посвящена патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси!». 15 марта в торжественной обстановке во всех регионах школьникам вручают паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсия по облисполкому и селфи в кресле губернатора. Как прошла встреча Владимира Караника со школьниками?-1

В Гродно для лучших представителей подрастающего поколения провели экскурсию по облисполкому и даже разрешили сделать селфи в кресле губернатора. Ребята смогли увидеть ежедневную работу местной власти и на несколько минут заглянуть на планерку. Также им рассказали об истории облисполкома. На встречу приглашены победители предметных олимпиад, творческих и новаторских конкурсов, активисты тимуровских отрядов и общешкольных мероприятий. В завершение экскурсии Владимир Караник вручил школьникам их первый в жизни документ гражданина Беларуси.

В День Конституции лучшим школьникам Беларуси торжественно вручат паспорта

Экскурсия по облисполкому и селфи в кресле губернатора. Как прошла встреча Владимира Караника со школьниками?-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Республика Беларусь в целом и Гродненская область богата талантами, и я очень рад, что в нашей стране созданы все условия для их дальнейшего развития. Я очень надеюсь, что среди этих ребят есть будущие великие ученые, музыканты, творческие деятели и будущие сотрудники органов госуправления, которые будут определять политику нашей страны на ближайшую перспективу.

Экскурсия по облисполкому и селфи в кресле губернатора. Как прошла встреча Владимира Караника со школьниками?-7

Надежда Шабаловская, учащаяся гимназии № 6 Гродно, лауреат областных и республиканских конкурсов юных пианистов:
У меня появилась инициатива, появилось желание точно так же вести себя, точно так же говорить, развиваться, достигать новых целей.

Экскурсия по облисполкому и селфи в кресле губернатора. Как прошла встреча Владимира Караника со школьниками?-10

Ни один школьник не остался без памятных подарков. Молодым людям вручили книги «Я гражданин Республики Беларусь», сувениры, сладости и государственный флаг.

# Конституция # общество # Владимир Караник # Надежда Шабаловская # Фотофакт

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