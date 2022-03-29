«Я писала и плакала». Писательница Анна Чиж-Литаш об отце, детстве и героях своих книг

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Анна Чиж-Литаш, военный журналист, писатель. Юлия Артюх, СТВ:

Одна сторона вашей жизни, а есть еще такая сторона, где Анна – писательница. И я поинтересовалась, о чем вы пишете. Такой тоже интересный диссонанс: сначала были детективы, потом о жизни, о домашнем насилии, о взаимоотношениях детей и родителей. То есть более серьезная литература. Как так? Что за щелчок произошел? Почему вдруг родилась идея стать писательницей?

Я подняла очень важные социальные проблемы в книгах Анна Чиж-Литаш, военный журналист, писатель:

Когда мой папа уволился из вооруженных сил, ушел на пенсию, мне очень захотелось оживить его образ на страницах книги. Я всегда об этом говорю: он действительно подтолкнул меня к этому, наверное. Юлия Артюх:

Это Виноградов, правильно? Анна Чиж-Литаш:

Полковник Виноградов, да, с которым вышло пять детективных романов. Каждая книга – это новая история, где он раскрывает какое-то преступление. Это мой папа. И меня это все как-то затянуло, я все придумывала все эти истории, а потом я поняла: до какой-то планки дошел и хочешь говорить о чем-то более важном, более сложном, нужном, возможно. То есть детективный жанр – больше развлекательный жанр. Это отдохнуть, развлечься, поразгадывать там, пофантазировать. А здесь я подняла очень важные социальные проблемы в следующих книгах, и с этими книгами я и стала популярна в Беларуси. Их стали покупать, я обросла определенной аудиторией в интернет-пространстве, то есть посыпались отзывы, находились люди. Все это закрутилось после. Вышла книга «Дары Бога». Книга срисована тоже с моего детства, книга о взаимоотношениях родителей и детей, о любви родителей к детям или нелюбви, об алкоголизме, о социальном неравенстве, об отношениях детей к детям-инвалидам, насколько наше цивилизованное общество не умеет общаться с людьми с ограниченными возможностями. Этой книгой я хотела показать, что это такие же люди, как и мы, даже иногда лучше кого-то в чем-то. Если ты не умеешь ходить, то это не значит, что ты плохой. Если ты не умеешь говорить, то это не значит, что ты не достоин такого же образа жизни, как другой. Я показала это милосердие со стороны главной героини и жестокость по отношению к таким детям со стороны других детей. Конечно же, я сделала очень светлый конец в этой книге, чудесный конец – веру. Все, наверное, ждали, что эта девочка встанет с инвалидного кресла и пойдет, но чудес таких не бывает, особенно в 1996 году в Барановичах, где нет медицины как таковой. Сейчас уже технологии так шагнули, что могут помочь детям с ДЦП, а тогда таких возможностей еще не было. Но я подарила другую веру им. Эта книга была номинирована на Национальную литературную премию. Я вышла в финал, но лауреатом не стала. Но еще все впереди, возможно. Это, наверное, одна из самых любимых книг. Потом я написала ее продолжение. Прошло два года, я написала книгу «Шестнадцать», она вышла в прошлом году.

Юлия Артюх:

Но это надо сказать, что все происходило в декретном отпуске. Анна Чиж-Литаш:

Это уже нет. Все детективы были написаны в декретном отпуске. Юлия Артюх:

То есть воображение работало в декретном, а потом уже пришла серьезность, глубинные темы? «Мои книги, как мне многие пишут, мокрые у людей, потому что они плачут» Анна Чиж-Литаш:

«Дары Бога» я еще дописывала, качая Ульяну на скамейке в парке, а остальные книги – когда вышла уже на работу. То есть большую работу я проделала в декретном отпуске. Мои книги, как мне многие пишут, мокрые у людей, потому что они плачут. Как они могут не плакать, когда я плакала, когда их писала? Я плакала и писала, проживая свое какое-то детство, проживая свои личные драмы, то, что я видела боль людей, поэтому это сейчас так откликается людям. Юлия Артюх:

Планы какие-то есть еще? Или уже черновик какой-то уже лежит на столе?

Анна Чиж-Литаш:

Нет, я дописываю девятую книгу. Сейчас, к сожалению, я ушла очень сильно в свою профессию после декрета, и много проектов, много куда приглашают вести дополнительную работу на каналах. И я немножко отложила это, но она почти закончена. Я не могу поставить в ней точку. Это будет книга об отношениях. Такой дневник одинокой женщины, которая ищет любви. Таких женщин очень много, и я уверена, что эта книжка откликнется тоже очень многим. Она в художественном стиле. Юлия Артюх:

То есть много вымысла будет? Анна Чиж-Литаш:

Нет, там будет очень много правды, моих наблюдений. Я бы назвала ее «Тысяча и одно неудачное свидание». То есть я рассказываю о том, как женщина смотрит на этот мир и на мужчину и чего она хочет на самом деле. Я показываю женщину разную: умную, ранимую, глупую, мудрую, хрупкую, сильную. То есть абсолютно разные, но самое главное: женщину, которая верит в любовь, что она придет в ее жизнь, как и я верю, что в мою жизнь придет любовь. Юлия Артюх:

Не страшно раскрываться так на аудиторию? Все-таки это же понятно, что в книгах, тем более вы это озвучиваете, часть вашей жизни, часть вашей судьбы. И так выворачиваться наизнанку и показывать личные моменты, в том числе, что и вы ждете любви, потому что когда-то не сложилось. Это же тоже про вас книга. Не страшно? Или не задумывались просто об этом?

Анна Чиж-Литаш:

Нет, не страшно. Знаете, я считаю это какой-то своей сильной чертой – быть честной. Это что значит? Это уметь признавать свою слабость, это уметь показывать и свою боль. Юлия Артюх:

Но люди любят же поковыряться. Анна Чиж-Литаш:

Пусть ковыряются. Я хотела поделиться другим: чтобы каждая женщина увидела, что она не одна, что не одна она так спотыкается, что не одной ей так сложно, что не одна она каждый день приходит домой, и ее там никто не ждет, к примеру, кроме кота. Как это и печально, и грустно. И с этим можно жить. И счастливо жить, находить любовь в самой себе. Там эта книга будет об очень многом. Я не хочу, чтобы этой книгой меня жалели или женщин жалели. Это нормально. Я одна. Мне не стыдно. Я была в браке, у меня есть чудесная дочь, то есть я полноценная личность. Да, я хочу любви. Любая женщина хочет любви. Та женщина, которая скажет, что не хочет любви, быть любимой, она просто обманывает сама себя. «Мой отец мечтал о двух сыновьях, а родились две дочери» Юлия Артюх:

Странно, конечно, что такая прекрасная женщина одинокая в огромном мужском коллективе. А отец как отреагировал? Как он отнесся к тому, что он вдруг стаем героем, полковником Виноградовым? Этот ведь прототип с отца срисован, правильно?

Анна Чиж-Литаш:

Во-первых, он меня и подтолкнул к службе. Я тоже очень часто об этом рассказывала, что мой отец мечтал о двух сыновьях, а родились две дочери, два подполковника уже вооруженных сил. У меня старшая сестра тоже служит, тоже подполковник вооруженных сил. То есть он реализовался в нас, и он очень гордится нами. Я безумно горжусь своим отцом. Я шла в вооруженные силы, я знала, что эту фамилию знают все, я никак не могла подвести. Там была такая высокая планка. Я иногда, когда вспоминаю папу в форме, я сейчас говорю, и у меня наворачиваются слезы на глазах, потому что у меня такая идеология, такой патриотизм семейный, что это непередаваемо. Это гордость, это то, как несет себя офицер, как он несет несгибаемо себя перед любыми трудностями. Я беру пример с него. Брала, беру и буду. Сейчас человек уже на пенсии, он еще работает, он ходит с такой же выправкой и так же смотрит в лицо всем сложностям судьбы. Честнейший офицер. Все, кто знают: «Вы дочка Литаша». У меня двойная фамилия, моя фамилия – это Литаш. Я всегда непроизвольно вздергиваю подбородок. Про полковника Виноградова он читает и говорит: «Это неправда. Это не я». То есть с улыбкой так. Но он прочитал все мои книги, я его заставила, потому что сначала я говорю: «Сколько можно? Уже полгода лежит книга». Может быть, он боялся. Юлия Артюх:

Но он знал, что главный герой – это его прообраз? Анна Чиж-Литаш:

Да. Юлия Артюх:

И, наверное, ему было как-то непривычно посмотреть на себя. Это даже не со стороны, это же вашими глазами.

Анна Чиж-Литаш:

Я думаю, всем нам было бы интересно посмотреть на себя со стороны. Представляете, когда тебя описывает твоя дочь, то есть как она тебя видит. Этот человек не будет говорить лишних слов, эмоций, поэтому все очень сдержанно. Понимаете, мне даже не надо было придумывать какого-то другого персонажа, потому что он настолько харизматичен. Меня обвинили в том, что я занимаюсь плагиатом и скопировала усы у Эркюля Пуаро, потому что я тоже очень дотошно прорисовывала эту часть его образа в своих книгах. Но потому что у него такие шикарные усы, и он за ними так ухаживал, что получилось где-то очень похоже. И мне даже в газетах писали: «Белорусская Агата Кристи». Или находили сходство с какими-то сюжетами, но я описывала реального человека, своего папу. Юлия Артюх:

Есть ли что-то, что вас пугает? Анна Чиж-Литаш:

Потеря. Юлия Артюх:

Можно ли вам в чем-то подражать? Если можно, то в чем?

Анна Чиж-Литаш:

Всегда улыбаться. Юлия Артюх:

Четкий план или спонтанность? Анна Чиж-Литаш:

Четкий план. Юлия Артюх:

Сколько, на ваш взгляд, должно быть детей в семье? Анна Чиж-Литаш:

Сколько захотите. Юлия Артюх:

Сможете ли вы заплакать на людях? Анна Чиж-Литаш:

Уже да, если совсем не сдержаться. Раньше не умела. Юлия Артюх:

От чего зависит успех журналиста?