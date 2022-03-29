Сколько раз в год нужно обрезать ветки деревьев и где должны стоять мусорные контейнеры? Отвечает директор ЖЭУ Советского района
Новости Беларуси. Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. В режиме онлайн решим проблемы минчан. Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке. Покажем все оттенки косметического ремонта в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса.
Кристина Сущеня, ведущая:
К нам в редакцию обратились жильцы с улицы Некрасова, 35. Горожане жалуются на то, что двор недостаточно благоустроен, деревья не обрезают, да и детскую площадку не торопятся красить.
Илона Волынец, ведущая:
У нас в студии Екатерина Михайловна представляет весь свой дом. Соседи наверняка с вниманием следят за этим эфиром. Расскажите более детально, в чем проблема.
Екатерина Мытько, жительница Минска:
В начале этого года (в конце февраля) я обратилась к директору ЖЭУ с вопросом по обрезке деревьев, которые растут вдоль нашего дома, что затрудняет и проход, и освещение на первых этажах. Директор ЖЭУ Валерий Владимирович пообещал, что этот вопрос сделает. И хочу сказать, что работы уже частично начались.
Илона Волынец:
Если вы пришли к нам в студию, то, значит, вы не совсем довольны?
Екатерина Мытько:
У меня есть вопрос не только по обрезке деревьев. Вдоль проезжей части находятся контейнеры ВМР (вторичные материальные ресурсы). Хотелось бы, чтобы они стояли на усовершенствованном покрытии.
Кристина Сущеня:
У нас есть вопрос, теперь давайте к ответу. Валерий Владимирович, по поводу обрезки деревьев. Давайте начнем с этого. Сколько дней нужно, чтобы решить эту проблему? Потом уже перейдем к контейнерам.
Валерий Найден, директор ЖЭУ-4 Советского района Минска:
Дело в том, что вопрос по поводу обрезки и удаления зеленых насаждений внутри дворовых территорий у нас на постоянном контроле, потому что производится два раза в год, и в настоящее время уже работы ведутся, в том числе и на дворовой территории жильца. Действительно, было обращение гражданина. В рамках месячника мы запланировали работы по окраске детского оборудования, возможно, мы даже установим несколько элементов благоустройства.
Кристина Сущеня:
Скоро во дворе будет красота.
Илона Волынец:
А что касается мусорных контейнеров?
Валерий Найден:
Норма существует, что они должны быть установлены на усовершенствованном покрытии. Любое. Чаще всего и эффективнее всего плитка. Устанавливается плитка, и наверх устанавливаются контейнеры.
Кристина Сущеня:
Как в итоге будет решен вопрос?
Валерий Найден:
Положительно будет решен. Здесь даже не может быть разговора, потому что эта работа не требует сильных затрат, не требует много времени, не требует прямо акцентированного внимания. Однозначно он будет решен в рамках месячника. Это 100 %.
Кристина Сущеня:
Екатерина Михайловна, ну что, на все ваши вопросы ответили?
Екатерина Мытько:
Нет. У меня тоже наболевший вопрос. В последнее время очень хорошо и приятно ощущать, когда жилицы нашего города в своих дворах, вдоль своих домов делают клумбы. Хотелось бы, чтобы какое-то было ограждение.
Илона Волынец:
То есть вы готовы сами высаживать цветы, но просите всего лишь ограждение?
Екатерина Мытько:
Конечно.
Кристина Сущеня:
Валерий Владимирович, как на такие просьбы отвечать?
Валерий Найден:
Положительно. Всегда мы реагируем. И в данном случае, я думаю, мы отреагируем, рассмотрим и установим. Такое в планах есть. У нас уже закуплено некое количество ограждающих конструкций для палисадников. Даже при осмотрах встречаются еще автомобильные покрышки, вкопанные в землю. Сколько бы ты ни красил, сколько бы ты ни ремонтировал, это смотрится уже немножко некрасиво, неэстетичное, да и чего-то хочется новенького. Поэтому на это тоже обращаем внимание. Мы никогда не против того, чтобы жильцы выходили, принимали участие и обустраивали свой двор, поэтому здесь мы идем навстречу практически постоянно. Рассмотрим любые вопросы.
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