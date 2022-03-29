Сколько раз в год нужно обрезать ветки деревьев и где должны стоять мусорные контейнеры? Отвечает директор ЖЭУ Советского района

Новости Беларуси. Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. В режиме онлайн решим проблемы минчан. Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке. Покажем все оттенки косметического ремонта в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса. Кристина Сущеня, ведущая:

К нам в редакцию обратились жильцы с улицы Некрасова, 35. Горожане жалуются на то, что двор недостаточно благоустроен, деревья не обрезают, да и детскую площадку не торопятся красить. Илона Волынец, ведущая:

У нас в студии Екатерина Михайловна представляет весь свой дом. Соседи наверняка с вниманием следят за этим эфиром. Расскажите более детально, в чем проблема.

Екатерина Мытько, жительница Минска:

В начале этого года (в конце февраля) я обратилась к директору ЖЭУ с вопросом по обрезке деревьев, которые растут вдоль нашего дома, что затрудняет и проход, и освещение на первых этажах. Директор ЖЭУ Валерий Владимирович пообещал, что этот вопрос сделает. И хочу сказать, что работы уже частично начались.

Илона Волынец:

Если вы пришли к нам в студию, то, значит, вы не совсем довольны? Екатерина Мытько:

У меня есть вопрос не только по обрезке деревьев. Вдоль проезжей части находятся контейнеры ВМР (вторичные материальные ресурсы). Хотелось бы, чтобы они стояли на усовершенствованном покрытии. Кристина Сущеня:

У нас есть вопрос, теперь давайте к ответу. Валерий Владимирович, по поводу обрезки деревьев. Давайте начнем с этого. Сколько дней нужно, чтобы решить эту проблему? Потом уже перейдем к контейнерам.

Валерий Найден, директор ЖЭУ-4 Советского района Минска:

Дело в том, что вопрос по поводу обрезки и удаления зеленых насаждений внутри дворовых территорий у нас на постоянном контроле, потому что производится два раза в год, и в настоящее время уже работы ведутся, в том числе и на дворовой территории жильца. Действительно, было обращение гражданина. В рамках месячника мы запланировали работы по окраске детского оборудования, возможно, мы даже установим несколько элементов благоустройства. Кристина Сущеня:

Скоро во дворе будет красота. Илона Волынец:

А что касается мусорных контейнеров? Валерий Найден:

Норма существует, что они должны быть установлены на усовершенствованном покрытии. Любое. Чаще всего и эффективнее всего плитка. Устанавливается плитка, и наверх устанавливаются контейнеры.

Кристина Сущеня:

Как в итоге будет решен вопрос? Валерий Найден:

Положительно будет решен. Здесь даже не может быть разговора, потому что эта работа не требует сильных затрат, не требует много времени, не требует прямо акцентированного внимания. Однозначно он будет решен в рамках месячника. Это 100 %. Кристина Сущеня:

Екатерина Михайловна, ну что, на все ваши вопросы ответили?

Екатерина Мытько:

Нет. У меня тоже наболевший вопрос. В последнее время очень хорошо и приятно ощущать, когда жилицы нашего города в своих дворах, вдоль своих домов делают клумбы. Хотелось бы, чтобы какое-то было ограждение. Илона Волынец:

То есть вы готовы сами высаживать цветы, но просите всего лишь ограждение? Екатерина Мытько:

Конечно. Кристина Сущеня:

Валерий Владимирович, как на такие просьбы отвечать?