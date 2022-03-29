Водитель фуры впереди может «поморгать» поворотником. Какие негласные правила есть у автомобилистов?

Имея абсолютные знания правил дорожного движения, не всякий водитель сможет похвастаться комфортным вождением для себя и окружающих. А для того чтобы не чувствовать себя белой вороной на дороге, стоит знать и негласные правила культурных водителей. Что же это такое, попробуем разобраться.

Дмитрий Гигель, инструктор по вождению:

ПДД прописано в законодательстве. Негласные знаки, сигналы – это то, что сами водители придумывали годами. Еще идет с тех пор, когда появились первые автомобили, начали подавать какие-то жесты. Потому что во время движения не всегда можно расслышать человека, двигатель работает очень громко, плюс большие скорости. Контролировать ситуацию на дороге помогут несколько видов сигналов. Так, обратить внимание на критическую ситуацию помогут звуковые предупреждения, а поблагодарить водителя возможно светом фар или жестом рук.

Дмитрий Гигель:

Звуковой сигнал в городе использовать запрещено, его используют для предотвращения ДТП. Но иногда многие водители тоже сигналят, чтобы привлечь к себе внимание. Совместно с дальним светом фар либо могут отдельно. Но его использовать все равно запрещено. Часто показывают жесты, но это только на близком расстоянии хорошо видно. Имея представление о негласных правилах, не менее важно уметь использовать их на практике. Внимание и сосредоточенность помогут не только вам, но и другим водителям.

Егор Бельцов, водитель:

По поводу негласных правил очень много есть нюансов. Например, если ты едешь в ночное время суток и тебя слепит водитель, который едет тебе навстречу, то ты можешь ему поморгать спокойно дальним светом сам, чтобы он переключил с дальнего на ближний свет, но многие этим правилом пользуются, потому что это правда удобно, особенно ночью очень сильно слепит. Случаются и ситуации, когда видимость на дороге плохая, пасмурная погода усугубляет ситуацию. Для этого находчивые водители и придумали ряд правил, которые помогут и в неординарных ситуациях.

Егор Бельцов:

Когда ты в пасмурную погоду едешь и перед тобой еще едет фура с прицепом, тут уже сложно угадать, есть ли встречное движение, чтобы ты сделал маневр опережения, обгон, либо же нет. Ты едешь 60 километров в час за фурой, а тебе положено 90, и ты думаешь, рисковать ли, пытаться как-то обгонять фуру, мало ли, там будет встречное движение. Для этого водители фур, так как у них обзор гораздо больше, чем у тебя, могут подавать сигнал поворотниками. Но не стоит забывать и об анализе происходящего. Если есть внимание, то выработаются и навыки, но и самые простые вещи порой могут оказаться не такими очевидными.