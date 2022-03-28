«Испытание каждый раз». Она проверяет на себе армейские профессии! И вот что рассказывает

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Анна Чиж-Литаш, военный журналист, писатель.
Юлия Артюх, СТВ:
Как родилась рубрика «Проверено на себе»?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Анна Чиж-Литаш, военный журналист, писатель.
Юлия Артюх, СТВ:
Как родилась рубрика «Проверено на себе»?
Анна Чиж-Литаш, военный журналист, писатель:
У нас на телекомпании уже существовала мужская «Проверено на себе», выходили сюжеты в программе. Это делали мужчины, и у меня сейчас, когда я стала уже руководить отделом интернет-проектов, я хотела придумать информационный с развлекательной ноткой контент и попробовать на себе все это прожить. Я подумала, что как это: в армии служить и не попробовать все? То есть у меня есть уникальная возможность попробовать все. Кто-то только танкист, кто-то только артиллерист, а ты можешь побыть всем. Так это и родилось. И это вылилось уже в программу, и каждый раз это новая тема, каждый раз это новые испытания для меня. Я бы сказала, что это даже не просто программа. Это часть моей жизни, потому что я там проживаю все возможные эмоции. Я там проживаю свои страхи, ужас.
Юлия Артюх:
Например, какой страх?
Анна Чиж-Литаш:
Например, я боюсь очень громких звуков. То есть я столько лет военная, но до сих пор не могу привыкнуть на полигонах, и все смеются, потому что я закрываю уши, хотя это абсолютно не помогает. Ты потом все равно привыкаешь, но когда я стреляла из гаубицы «Мста-Б», очень громкая, и мне пришлось самой дернуть за рычаг, и она еще отлетает на метр во время отдачи. И мне было настолько страшно, что я не могла взять ручку. Мне страшно, у меня дрожали руки. Вы как журналист понимаете, чтобы снять хорошо, надо сделать несколько дублей. И я это делала раз пять.
Юлия Артюх:
С парашютом доводилось прыгать?
Анна Чиж-Литаш:
Меня приглашают, но я пока не могу. У меня есть еще один страх: я боюсь высоты.
Юлия Артюх:
Как говорится, работаю над этим, да?
Анна Чиж-Литаш:
Да. То есть я понимаю, что можно делать очень интересный продукт. Здесь же идея не только поломать свой страх. Я через это все показываю зрителю: посмотрите, как служат; какие смелые ребята; посмотрите, какую работу они делают. То есть через свой женский взгляд. Я уверена, что так, как женщина, ни один мужчина не подаст информацию.
Юлия Артюх:
А для некоторых может играть роль, что девушка хрупкая может. Почему тогда я не смогу?
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