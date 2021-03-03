«Я очень горела тем, что я хочу служить». Ольга Чемоданова откровенно о себе и своём отношении к жизни

Новости Беларуси. Женщина в погонах, которую знает вся страна. С чего начиналась карьера Ольги Чемодановой, как она ведет свой Telegram-канал и каким спортом увлекается? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый выпуск совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин посвящен пресс-секретарю МВД.

В каждом выпуске мы рассказываем о современных белорусках. Вдохновляющих и прекрасных, сильных и успешных. Они хотят сделать мир вокруг лучше и начинают с себя. «В руках современной женщины сегодня очень многое»

Ольга Чемоданова, начальник управления информации и общественных связей, пресс-секретарь МВД Беларуси:

В руках современной женщины сегодня очень многое. Я бы сказала, что она может многое изменить в мире, это точно. Я мама, я жена, я офицер. Я просто женщина. И мне есть о чем сказать. Мне кажется, что я встаю, но это еще не утро. После пяти я уже готова к тому, чтобы встряхнуться, взбодриться и начать активно свое утро. Я очень подвижный человек. Уже в 6.40 я в тренажерном зале. Безусловно, пробежка. А как иначе?

Мои друзья многие, конечно, это не понимают. Да, выбегаю бегом для того, чтобы успевать на работу. Ну ничего, успеваю. Женщина должна быть в форме всегда.

Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:

После десятков лет службы находятся немногие руководители, которые способны быть так креативны, которые способны не просто поставить какую-то цель и задачу, а обеспечить ее выполнение, увлечь личный состав и подойти к любой задаче с таким юношеским задором, с таким далеко не юношеским максимализмом, что этому можно лишь позавидовать. «Я – разная. Это точно»

Ольга Чемоданова:

Образ женщины у каждого свой. У кого-то она должна быть очень энергичная, динамичная, успевать везде во всем. А для кого-то этот образ не соотносится с женщиной. Она должна быть спокойная, рассудительная, домашняя. Я – разная. Это точно. На работе ты должна быть выдержана, соответствовать должна своему статусу.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Это человек, который, если переводить на ювелирный язык, это камень, которым проверяются все остальные. Своего рода алмаз. Об этот характер люди, которые немножко другого качества, они разбиваются. Это человек четкий. Но самое главное, что это человек дела. «Я никогда бы в своей жизни ничего бы не поменяла»

Ольга Чемоданова:

Я никогда бы в своей жизни ничего бы не поменяла. 19 лет службы в райотделе, которые были действительно связаны исключительно с общением с людьми. Это разная категория людей. Это закаляло. Наверное, если бы я не прошла эту мудрейшую школу жизни, не знаю, насколько было бы мне сложнее работать уже в должности пресс-секретаря Министерства внутренних дел.

Но 19 лет службы на земле дали мне очень много. Ведь приходилось выполнять разную работу, начиная от участкового инспектора и заканчивая руководителями и территориального отдела милиции, где было сложнее.

Мне сложно ответить на этот вопрос.

Эдуард Ярошук, начальник главного управления идеологической работы МВД Беларуси:

Порядочный офицер, харизматичная женщина, надежный товарищ. Ярко выражено такое качество, как желание постоянно сделать что-то, чтобы было лучше. Она ведет вперед – очень деятельно, очень целеустремленно. «Мой стержень – максимум усилий, отдать себя тем, кому это необходимо»

Ольга Чемоданова:

Это был 1999 год. Это было мое вхождение в службу. Но я очень этого хотела. Я помню даже свое состояние души, настроение, даже погода какая была в тот день, когда я пришла в здание РОВД. Многое зависело от того – я же женщина – все-таки меня примут в ряды, где в основном мужчины?

Самое важное, что двигало мной – это то, что я понимала в силу своего характера, мой стержень – максимум усилий, отдать себя тем, кому это как раз необходимо. Я не знала, сколько зарплата участкового инспектора, и меня не интересовало, где я буду жить. Я очень горела тем, что я хочу служить. И мое желание было настолько велико, что, в принципе, я очень смело заходила в кабинет и говорила: «Дайте мне такую возможность».

Маргарита Гаврова, сотрудник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Это такой вечный двигатель в женском лице, который заряжает тебя энергией. Ты понимаешь, что твоя жизнь уже не будет прежней. «Не важно, какого размера звезда. Важно то, как ты выполняешь свой долг»

Ольга Чемоданова:

А я так не рассуждаю – легко мне носить погоны или нет? Я горжусь тем, что я офицер милиции. Не важно, какого размера звезда. Важно то, как ты выполняешь свой долг. Ты должен этим жить. Всегда. Все самое необходимое, что должно быть у человека. Так и на службе: офицер с чем внутри он должен жить – с долгом, с честью. Это очень глубоко в душе того человека, в котором воссоединились и любовь к родине, и традиции, и история, и дань уважения. Это все то, что должно и живет в каждом гражданине нашей страны.

Женщине, которая является еще сотрудником правоохранительных органов, где в основном мужчины, ей сложнее всего. Потому как она тоже носит погоны. Она не особенно должна отличаться от мужчин.

Она так же должна быть уверенна. Конечно, не эмоции должны ею в первую очередь двигать. На работе это разум, это ответственность. Она жить должна этим.

И вот вечер. И я пришла домой. И это уже другая история. Геннадий Казакевич:

Периодически задаю ей вопрос: «А как, собственно, ты справляешься с семейной нагрузкой?» Тот офицер милиции, которого я вижу каждый день в МВД, какой он в качестве мамы, жены, хранительницы домашнего очага, хозяйки и так далее? Она улыбается и говорит: «У меня все получается». «Работа не заканчивается, когда ты приходишь домой»

Ольга Чемоданова:

Скажу, что работа не заканчивается, когда ты приходишь домой. Она продолжается. Наверное, только когда ты уже засыпаешь, тебе кажется: вот сейчас наступил тот прекрасный момент перерыва.

Александр Иванов, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Единственный Telegram-канал, в котором я никогда не смогу выключить звук, это Telegram-канал пресс-секретаря Министерства внутренних дел. И не потому, что мне это нужно по работе, потому что мне нужно быть в курсе, в теме, как говорится, в тренде. Просто «доброе утро!» – и тебе уже приятно. Пусть там будет грустная новость, к сожалению, – такова жизнь, такова работа, такова служба. Но в любом случае это показывает человеческое лицо. «Абсолютно спокойно отношусь к тому, что обсуждают в интернете про Чемоданову»

Ольга Чемоданова:

Вообще абсолютно спокойно отношусь к тому, что обсуждают в интернете про Чемоданову. Вы представляете, сколько людей, сколько мнений. Это невозможно, чтобы оно сформировалось у всех одинаковое. Я с уважением должна относиться к мнению каждого. В интернете сейчас, к сожалению, порядка нет. Каждый высказывается так, как ему скорее желается.

В руках современной женщины сегодня очень многое. Я бы сказала, что она может многое изменить в мире. Это точно. Вы посмотрите, какие у нас прекрасные сегодня женщины-руководители.

Наша страна может гордиться. Они не просто активные. Они не просто умные – они мудрые.