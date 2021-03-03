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«Один нехороший человек захватил в плен ребёнка». Подполковник милиции рассказал о погибшем отце накануне Дня милиции

03 марта 2021 18:41
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Новости Беларуси. Традиционно накануне Дня милиции глава ведомства встречается с семьями погибших при исполнении сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Один нехороший человек захватил в плен ребёнка». Подполковник милиции рассказал о погибшем отце накануне Дня милиции -1

В 2021 году встречу впервые решили провести во Всехсвятском храме Минска. Иван Кубраков почтил память сотрудников с их близкими и принял участие в литии. Провел церемонию протоиерей Федор Повный.

«Один нехороший человек захватил в плен ребёнка». Подполковник милиции рассказал о погибшем отце накануне Дня милиции -4

Позже руководитель ведомства передал приходу цифровой носитель с именами погибших сотрудников для включения их в электронную книгу памяти. В ней более тысячи сильных и отважных, чья жизнь была отдана служебному и воинскому долгу.

«Один нехороший человек захватил в плен ребёнка». Подполковник милиции рассказал о погибшем отце накануне Дня милиции -7

Руслан Ермаченко, заместитель начальника Климовичского ОВД, подполковник милиции:
Один нехороший человек захватил в плен ребенка. В те года это шок был для всей республики, потому что как можно взять в заложники ребенка? Отец знал этого преступника и шагнул через окно. Он влез, чтобы остановить его, и… Не знаю, на что он надеялся, но выстрел в грудь остановил его. И сердце остановилось.

Вдова милиционера: молодой парень, 26 лет, молодая семья была, ожидали рождение второго ребёнка. При задержании бандитов был убит 

«Один нехороший человек захватил в плен ребёнка». Подполковник милиции рассказал о погибшем отце накануне Дня милиции -10

После молитвы каждый возложил цветы к капсуле с землей со святых мест – захоронений погибших советских воинов. Отец Федор отметил, это место в крипте особенное.

«Один нехороший человек захватил в плен ребёнка». Подполковник милиции рассказал о погибшем отце накануне Дня милиции -13

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:
Мы фактически подняли все захоронения Второй мировой войны, Великой Отечественной войны на территории Беларуси, количество погибших в этих захоронениях... На мой взгляд, сегодня это крайне важно, когда уходят ветераны и фактически от них остается только память.

«Один нехороший человек захватил в плен ребёнка». Подполковник милиции рассказал о погибшем отце накануне Дня милиции -16

После молебна в Белом зале храма-памятника Иван Кубраков продолжил общаться с родными своих коллег. Отметил, что День милиции давно принято начинать накануне – с памятной церемонии. И лично поздравил каждого с наступающим праздником.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Федор Повный # Руслан Ермаченко # Ольга Борисовец # Фотофакт

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