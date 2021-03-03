«Один нехороший человек захватил в плен ребёнка». Подполковник милиции рассказал о погибшем отце накануне Дня милиции

Новости Беларуси. Традиционно накануне Дня милиции глава ведомства встречается с семьями погибших при исполнении сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году встречу впервые решили провести во Всехсвятском храме Минска. Иван Кубраков почтил память сотрудников с их близкими и принял участие в литии. Провел церемонию протоиерей Федор Повный.

Позже руководитель ведомства передал приходу цифровой носитель с именами погибших сотрудников для включения их в электронную книгу памяти. В ней более тысячи сильных и отважных, чья жизнь была отдана служебному и воинскому долгу.

Руслан Ермаченко, заместитель начальника Климовичского ОВД, подполковник милиции:

Один нехороший человек захватил в плен ребенка. В те года это шок был для всей республики, потому что как можно взять в заложники ребенка? Отец знал этого преступника и шагнул через окно. Он влез, чтобы остановить его, и… Не знаю, на что он надеялся, но выстрел в грудь остановил его. И сердце остановилось. Вдова милиционера: молодой парень, 26 лет, молодая семья была, ожидали рождение второго ребёнка. При задержании бандитов был убит

После молитвы каждый возложил цветы к капсуле с землей со святых мест – захоронений погибших советских воинов. Отец Федор отметил, это место в крипте особенное.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:

Мы фактически подняли все захоронения Второй мировой войны, Великой Отечественной войны на территории Беларуси, количество погибших в этих захоронениях... На мой взгляд, сегодня это крайне важно, когда уходят ветераны и фактически от них остается только память.