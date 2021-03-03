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О ремонте в школах и патриотическом воспитании. Артём Цуран рассказал, что изменится в системе образования Минска

03 марта 2021 18:36
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Новости Беларуси. Новые подходы в воспитательной работе и поддержка молодых педагогов, обновление зданий и стадионов. Как будет развиваться система образования столицы, обсудили педагоги и руководство Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О ремонте в школах и патриотическом воспитании. Артём Цуран рассказал, что изменится в системе образования Минска-1

Основные направления – внедрение в учебный процесс новейших технологий, более пристальное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

О ремонте в школах и патриотическом воспитании. Артём Цуран рассказал, что изменится в системе образования Минска-4

Также обсудили формат вступительной кампании, акцентировали внимание и на профориентации учащихся.

О ремонте в школах и патриотическом воспитании. Артём Цуран рассказал, что изменится в системе образования Минска-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Необходимо завершить те глобальные планы по тому, как мы охватываем текущим ремонтом учреждения образования. Была достаточно глобальная проверка под эгидой Комитета госконтроля всей системы образования республики на предмет безопасного функционирования учреждений образования. Подтянуться по текущему ремонту, восстановлению прилегающих территорий, прежде всего к спортивным объектам, довершить полную замену окон в учреждениях общего среднего образования и по крайней мере установить те окончательные сроки, которые мы должны сами себе наметить, по замене окон в дошкольных учреждениях.

О ремонте в школах и патриотическом воспитании. Артём Цуран рассказал, что изменится в системе образования Минска-10

Лучшие разработки минского образования были представлены на специальной выставке. А педагоги обменялись опытом с коллегами.

# Школы в Беларуси # общество # Артем Цуран # Фотофакт

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