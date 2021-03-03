О ремонте в школах и патриотическом воспитании. Артём Цуран рассказал, что изменится в системе образования Минска

Новости Беларуси. Новые подходы в воспитательной работе и поддержка молодых педагогов, обновление зданий и стадионов. Как будет развиваться система образования столицы, обсудили педагоги и руководство Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Необходимо завершить те глобальные планы по тому, как мы охватываем текущим ремонтом учреждения образования. Была достаточно глобальная проверка под эгидой Комитета госконтроля всей системы образования республики на предмет безопасного функционирования учреждений образования. Подтянуться по текущему ремонту, восстановлению прилегающих территорий, прежде всего к спортивным объектам, довершить полную замену окон в учреждениях общего среднего образования и по крайней мере установить те окончательные сроки, которые мы должны сами себе наметить, по замене окон в дошкольных учреждениях.