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Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?

25 декабря 2022 16:32
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Новости Беларуси. Беларусь сегодня в тисках двух войск – украинской группировки и Запада, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно с польской стороны, где Варшава наращивает численность армии и модернизирует ее. Но не стоит недооценивать и южное направление. К нашим границам Украина стянула внушительный военный контингент и продолжает обострять ситуацию. Осенью Киев взрывал мосты в гомельском и мозырском направлениях и минировал приграничные территории.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-1

На неделе в трех районах Гомельской области ввели временное ограничение на въезд в пограничную полосу. Об этом говорится в постановлении Совета министров и продиктовано нынешней ситуацией в сфере безопасности.  

Как и чем живет белорусско-украинское пограничье? Наблюдения с нашей стороны в репортаже Анны Корольчук.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-3

Анна Корольчук, корреспондент:  
Комарин – городской поселок в Брагинском районе, он находится рядом с украинской границей. Отсюда до Чернигова около 60 километров, до Чернобыля – меньше 40. Весной через этот населенный пункт проходил гуманитарный коридор для беженцев, сейчас машин на иностранных номерах здесь не встретишь.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-5

Мосты через Днепр взорваны, а вдоль пограничной полосы действует особый пропускной режим. Его ввели еще с 1 июня, несколько раз продлевали. На этой неделе постановление правительства придало ему бессрочный характер.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-7

Андрей Быченко, официальный представитель гомельской пограничной группы:  
Продиктованы соблюдением безопасности на государственной границе и, безусловно, безопасностью граждан, которые здесь проживают. Обстановка стабильная, нами абсолютно контролируемая.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-9

Ограничения коснулись погранполосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов. Въезжать и оставаться на этой территории могут только местные жители, их родственники и те, кто находится там по служебным или рабочим обязанностям. В случае исключительной необходимости нужно подать запрос в Госпогранкомитет – лично или в электронном виде. Заявки рассматривают в течение пяти рабочих дней. Люди к такому ограничению относятся с понимаем, расстроены, пожалуй, только любители зимней рыбалки, которые рассчитывали на щедрый улов с Днепра.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-11

Пока наши бойцы на белорусско-украинской границе работают в усиленном режиме, поселок продолжает жить в обычном ритме. В Комаринской школе последний учебный день перед каникулами. Это учреждение имеет богатую историю – в 2023 году ему исполнится 160 лет.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-13

Елена Музыченко, и.о. директора Комаринской средней школы:  
В нашей школе обучаются на данный момент 262 ученика. Год был сложный, но уже у нас окончание учебной четверти, учебного полугодия, у детей предпраздничное настроение.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-15

Праздничное настроение ощущается и в объектах торговли – люди готовятся к предстоящим торжествам и продумывают меню на новогодний стол.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-17

Любовь Музыка, продавец:  
Люди закупаются, уже берут и на салаты, и колбасу берут, и горошек на оливье.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-19

Несмотря на то что Комарин – отдаленный населенный пункт и один из самых южных на карте Беларуси, ассортимент в магазинах представлен не хуже, чем в райцентре. На полках есть все нужное, ажиотажа среди покупателей нет.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-21

Все есть. В магазине все есть.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-23

Все завозится, все свежее. Отлично вообще.  

Каждый получил подарки. Депутат Алла Смоляк посетила отделение пребывания пожилых и инвалидов в Брагинском районе.  

Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?-25

Вопросы трудоустройства, бытовые проблемы, запросы от украинских переселенцев на социальные выплаты. Это то, что сегодня волнует людей из приграничного поселка. Сказать, что о своей безопасности они не задумываются, тоже нельзя – когда Днепр покроется льдом, у соседей появится способ пересечения. За тем, чтобы это не стало лазейкой для провокаций, будут пристально следить наши пограничники.  

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# Государственная граница Беларуси # Анна Корольчук # Андрей Быченко # Новости Гомеля и Гомельской области

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