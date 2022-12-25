Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?

Новости Беларуси. Беларусь сегодня в тисках двух войск – украинской группировки и Запада, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно с польской стороны, где Варшава наращивает численность армии и модернизирует ее. Но не стоит недооценивать и южное направление. К нашим границам Украина стянула внушительный военный контингент и продолжает обострять ситуацию. Осенью Киев взрывал мосты в гомельском и мозырском направлениях и минировал приграничные территории.

На неделе в трех районах Гомельской области ввели временное ограничение на въезд в пограничную полосу. Об этом говорится в постановлении Совета министров и продиктовано нынешней ситуацией в сфере безопасности. Как и чем живет белорусско-украинское пограничье? Наблюдения с нашей стороны в репортаже Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Комарин – городской поселок в Брагинском районе, он находится рядом с украинской границей. Отсюда до Чернигова около 60 километров, до Чернобыля – меньше 40. Весной через этот населенный пункт проходил гуманитарный коридор для беженцев, сейчас машин на иностранных номерах здесь не встретишь.

Мосты через Днепр взорваны, а вдоль пограничной полосы действует особый пропускной режим. Его ввели еще с 1 июня, несколько раз продлевали. На этой неделе постановление правительства придало ему бессрочный характер.

Андрей Быченко, официальный представитель гомельской пограничной группы:

Продиктованы соблюдением безопасности на государственной границе и, безусловно, безопасностью граждан, которые здесь проживают. Обстановка стабильная, нами абсолютно контролируемая.

Ограничения коснулись погранполосы Лоевского, Брагинского и Хойникского районов. Въезжать и оставаться на этой территории могут только местные жители, их родственники и те, кто находится там по служебным или рабочим обязанностям. В случае исключительной необходимости нужно подать запрос в Госпогранкомитет – лично или в электронном виде. Заявки рассматривают в течение пяти рабочих дней. Люди к такому ограничению относятся с понимаем, расстроены, пожалуй, только любители зимней рыбалки, которые рассчитывали на щедрый улов с Днепра.

Пока наши бойцы на белорусско-украинской границе работают в усиленном режиме, поселок продолжает жить в обычном ритме. В Комаринской школе последний учебный день перед каникулами. Это учреждение имеет богатую историю – в 2023 году ему исполнится 160 лет.

Елена Музыченко, и.о. директора Комаринской средней школы:

В нашей школе обучаются на данный момент 262 ученика. Год был сложный, но уже у нас окончание учебной четверти, учебного полугодия, у детей предпраздничное настроение.

Праздничное настроение ощущается и в объектах торговли – люди готовятся к предстоящим торжествам и продумывают меню на новогодний стол.

Любовь Музыка, продавец:

Люди закупаются, уже берут и на салаты, и колбасу берут, и горошек на оливье.

Несмотря на то что Комарин – отдаленный населенный пункт и один из самых южных на карте Беларуси, ассортимент в магазинах представлен не хуже, чем в райцентре. На полках есть все нужное, ажиотажа среди покупателей нет.

Все есть. В магазине все есть.

Все завозится, все свежее. Отлично вообще. Каждый получил подарки. Депутат Алла Смоляк посетила отделение пребывания пожилых и инвалидов в Брагинском районе.