Прямой эфир

Новости по тегу #Беларусь-Латвия

В Латвии местным депутатам запретили выезжать в Беларусь
09 октября 2026 13:39

В Латвии местным депутатам запретили выезжать в Беларусь

Сейм Латвии утвердил законопроект о повышении железнодорожного тарифа на транзит зерна из Беларуси и России
19 сентября 2026 07:42

Сейм Латвии утвердил законопроект о повышении железнодорожного тарифа на транзит зерна из Беларуси и России

Латвия ввела запрет на импорт ряда товаров из Беларуси
26 августа 2026 08:34

Латвия ввела запрет на импорт ряда товаров из Беларуси

Латвия запретит импорт кондитерских изделий из Беларуси
12 августа 2026 08:09

Латвия запретит импорт кондитерских изделий из Беларуси

Приграничный раскол. Зачем Латвия хотела закрыться от Беларуси?
09 августа 2026 16:57

Приграничный раскол. Зачем Латвия хотела закрыться от Беларуси?

Латвия возобновила работу пункта пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью
04 августа 2026 20:02

Латвия возобновила работу пункта пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью

Правительство Латвии не поддержало инициативу о закрытии пункта пропуска на границе с Беларусью
04 августа 2026 18:13

Правительство Латвии не поддержало инициативу о закрытии пункта пропуска на границе с Беларусью

Латвийские перевозчики выступили против закрытия границы с Беларусью
04 августа 2026 10:44

Латвийские перевозчики выступили против закрытия границы с Беларусью

В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью
03 августа 2026 13:56

В погоне за политическими очками в Риге забыли о людях – МИД о закрытии Латвией границы с Беларусью

«По техническим причинам». Почему Латвия продолжает держать границу с Беларусью закрытой?
01 августа 2026 17:26

«По техническим причинам». Почему Латвия продолжает держать границу с Беларусью закрытой?

Генпрокуратура Латвии возбудила уголовное дело в отношении белорусских пограничников
16 июля 2026 16:54

Генпрокуратура Латвии возбудила уголовное дело в отношении белорусских пограничников

Латвия построит «стену дронов» на границе с Беларусью
02 июля 2026 06:40

Латвия построит «стену дронов» на границе с Беларусью