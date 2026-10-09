Новости по тегу #Беларусь-Латвия

Власти Латвии продолжают придерживаться откровенно недружественной политики в отношении нашей страны.
Предлагаемые меры будут действовать до конца 2026 года, а вступить в силу они могут уже через три недели.
Под ограничения попали книги, газеты и другая печатная продукция, одежда, текстильные изделия, обувь и даже головные уборы.
Как пояснили в латвийском кабмине, новые барьеры обусловлены соображениями национальной безопасности и защиты общественной нравственности.
Спектакль окончен, шлагбаумы открыты, но вопросы остались. Четыре дня Латвия блокировала единственный действующий пункт пропуска на нашей границе. Официально причиной стал технический сбой. Но латвийская техника подвела как-то подозрительно вовремя.
Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 9 вечера она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств.
Об этом стало известно по итогам экстренного заседания в Сейме 4 августа.
Представители отрасли считают, что такая мера негативно скажется не только на перевозчиках, но и больно ударит по экономике.
Министерство иностранных дел выступило с официальным заявлением в связи с закрытием Латвией границы с Беларусью.
Информация о закрытии границы поступила не по дипломатическим каналам, а через заявление министра внутренних дел Латвии Яниса Домбравы в социальных сетях.
Рига предприняла очередной недружественный шаг в отношении Минска.
Власти рассчитывают, что система позволит экономить бюджетные средства: сейчас для защиты от беспилотников регулярно поднимают в воздух истребители.
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