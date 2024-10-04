«Я не могу не танцевать!» – заслуженная артистка Беларуси Ирина Грушова

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Героиня выпуска – заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Грушова.

Ирина Грушова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Танцевала с 4 лет. Мне нравилась музыка, все это выражать движением. Я благодарна родителям, что они это заметили. Очень хотела быть балериной, два раза пыталась поступить в наше хореографическое училище. И на второй раз одна из преподавательниц сказала: сходите в ансамбль «Хорошки», там есть студия. Когда я поняла, что там народные танцы, я не хотела танцевать народные. Я хотела быть только балериной, чтобы были классические танцы. Но потом я узнала, что там каждый день проходят занятия и каждый день есть урок классического танца. Это меня внутренне успокоило, я решила – буду ходить туда.

Ирина Грушова:

В студии нам привили любовь и патриотизм именно к коллективу. Мы не выпустились и разлетелись по миру, а мы остались в коллективе. Это машина, которая под себя подмяла, и тебе уже очень сложно куда-то уйти. Ты не можешь не быть в этом. Кто-то не может без музыки, кто-то – без науки, кто-то – без телевидения, кто-то пишет книги, кто-то не может не быть учителем. Я бы не сказала, что посвятила – я просто живу в этом. Это мое естественное состояние, я не могу не танцевать. Я рада, что имею возможность танцевать, а сейчас я еще имею возможность сама ставить. Это настолько интересный, увлекательный процесс. Я всегда думала: как это я перестану танцевать? А когда ты ставишь номер, ты понимаешь, что это продолжение твоего танца, что это все равно ты танцуешь. Пусть другими ногами, чужими руками, но мысль твоя. Ты смотришь – и твой танец продолжается, только другую форму приобретает.