Обновлённая Концепция национальной безопасности Союзного государства будет представлена в декабре

Обновленная Концепция национальной безопасности Союзного государства будет представлена на рассмотрение президентами обеих стран в декабре. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом медицинского университета в Гродно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава секретариата подробно остановился на ключевых моментах, которые были учтены при разработке Концепции. Предыдущий документ в Союзном государстве был принят еще в 1999 году и уже требовал актуализации в связи с изменением геополитической обстановки. В частности, в проекте Концепции закреплено положение о совместном противодействии политике США, недружественных государств НАТО и ЕС для достижения стратегических целей Союзного государства по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству. Студенты в формате «открытого микрофона» активно интересовались ситуацией вокруг нашей страны, какие меры принимаются по сохранению мира и какие документы вырабатываются, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Очень приятно чувствовать подпитку молодежи, видеть то, что сегодня молодежь живет проблемами развития страны, улучшения благосостояния наших граждан. Им нравится, что сегодня происходит в нашей стране, нравится, как относится к ним государство. Как сегодня делается все возможное, чтобы действительно наша страна была еще краше, лучше.