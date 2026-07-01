Новости по тегу #Хорошки

В арт-гостиной «Высокое место» открылась ретроспектива, посвященная легендарному коллективу.
Большой сольный праздничный концерт на площадке театра имени Янки Купалы состоится 17 января в 19:00.
Юбилейный год творческий коллектив отметил вместе со зрителями и в разных уголках страны. Какие моменты стали самыми запоминающимися и что ожидает зрителей на предстоящих грандиозных концертах «Журавлиный крик»?
«В «Хорошках» произошло мое становление не просто как артиста, а как человека. Это не только хореографическая школа, но и очень большая школа жизни – остаться в любой ситуации человеком», – рассказала Ирина Грушова.
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