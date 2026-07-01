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Новости по тегу #Хорошки

Культурный бренд Беларуси – посетили выставку, посвященную творчеству ансамбля «Хорошки»
01 июля 2026 13:32

Культурный бренд Беларуси – посетили выставку, посвященную творчеству ансамбля «Хорошки»

День рождения «Хорошек»! Узнали, какую программу подготовил ансамбль в честь праздничной даты
09 января 2025 09:45

День рождения «Хорошек»! Узнали, какую программу подготовил ансамбль в честь праздничной даты

Хореографическому ансамблю «Хорошки» – 50 лет! Узнали, какую программу готовят по случаю юбилея
22 ноября 2024 10:07

Хореографическому ансамблю «Хорошки» – 50 лет! Узнали, какую программу готовят по случаю юбилея

«Я не могу не танцевать!» – заслуженная артистка Беларуси Ирина Грушова
04 октября 2024 14:13

«Я не могу не танцевать!» – заслуженная артистка Беларуси Ирина Грушова

Николай Дудченко, хореограф ансамбля «Хорошки», отмечает 70 лет!
21 марта 2014 13:47

Николай Дудченко, хореограф ансамбля «Хорошки», отмечает 70 лет!