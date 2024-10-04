Аромамасла лечат от простуды? О свойствах ароматерапии рассказала специалист

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Не за горами сезон простуд. Я знаю, что есть определенные эфирные и аромамасла, которые используют как для лечения, так и для профилактики самого заболевания. Это правда?

Аромат – это миг счастья, к которому мы всегда возвращаемся и стремимся всю жизнь. Главное – правильно выбрать свой, чтобы он дарил хорошее настроение и оставлял после нас хорошее впечатление. Ароматы даже могут лечить. О магических свойствах ароматов поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Кожина, аромапрактик, нутрициолог:

Это можно использовать в варианте ароматерапии, если мы не берем нанесение или внутренний прием. Отлично подойдет чайное дерево – это прекрасное средство и для детей, и для взрослых. Он работает как антисептик, прекрасно очищает воздух, помогает при простудах. Сюда же можно включить еще лимон. Помимо бодрящих свойств, он тоже помогает очистить воздух, им можно протирать полы. Дальше можно отнести и более тяжелые масла: корица, согревающие масла по типу гвоздики.

Наталья Надольская:

А если заложенность носа, чем можно пробить?

Александра Кожина:

Эвкалипт, мята. Это нужно просто вдыхать. Можно сделать аромаладошки: берем каплю, растираем и, не поднося близко, чтобы не попасть в глаза, можно просто сделать хотя бы 10 глубоких вдохов. Эвкалипт и другие похожие масла нос пробивают просто на ура, очень быстро.