Какие ароматы в тренде в 2024 году и кто диктует на них моду – рассказал парфюмер

Аромат – это миг счастья, к которому мы всегда возвращаемся и стремимся всю жизнь. Главное – правильно выбрать свой, чтобы он дарил хорошее настроение и оставлял после нас хорошее впечатление. Ароматы даже могут лечить. О магических свойствах ароматов поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Николай Ярец, парфюмер: Я вернулся в апреле из Граса. У них есть исследование на предмет того, что сейчас популярно, чего хочется. Все диктует маркетинг и оказывает влияние на покупки. Но тенденция в фруктовых гурманских ароматах сейчас в тренде.

Ирина Колодежная, ценитель парфюмерии:

Я бы сказала, что моду чаще всего создают блогеры парфюмерные, кто в тренде. Они очень часто прививают, особенно это касается молодежи. Они приходят и спрашивают исходя из того, что уже слышали об этом аромате. Если не говорить о брендах, то я согласна с Николаем – в тренде что-то фруктово-гурманское сейчас. Я все-таки придерживаюсь того, что с наступлением холодов начинается тяга к этому теплу, сладости и спокойствию, которое излучают эти ароматы.