Семён Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки по Беларуси, которого «слили»

Бывший народный депутат Семен Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки против белорусской власти, за что его потом «слили», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед судебным заседанием он рассказал, что активно противостоял официальному Минску перед проведением президентских выборов. В сотрудничестве с украинской разведкой он организовывал лагеря для представителей белорусской оппозиции в Волынской области. А саму операцию инициировали спецслужбы США.