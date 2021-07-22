Семён Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки по Беларуси, которого «слили»

Бывший народный депутат Семен Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки против белорусской власти, за что его потом «слили», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед судебным заседанием он рассказал, что активно противостоял официальному Минску перед проведением президентских выборов. В сотрудничестве с украинской разведкой он организовывал лагеря для представителей белорусской оппозиции в Волынской области. А саму операцию инициировали спецслужбы США.
Семен Семенченко, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс»:
В Беларуси высшее политическое руководство действительно в курсе и давало соответствующие команды. У меня создается впечатление, при котором американцам, при котором представителям других стран, которые проводят с нами специальные операции, имеется в виду с нашими спецслужбами, рассказывается одно и обещается полное содействие, а за спиной люди, которых необходимо установить, занимаются мониторингом и сливом этих операций.