Встретили под звуки оркестра. В Беларусь прибыли российские военнослужащие для подготовки учения «Запад-2021»

Новости Беларуси. Первые российские военнослужащие с техникой прибыли в Беларусь для подготовки учения «Запад-2021». Оно пройдет на полигонах двух стран в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первые российские военнослужащие с техникой прибыли в Беларусь для подготовки учения «Запад-2021». Оно пройдет на полигонах двух стран в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основу замысла положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против Союзного государства. Традиционно гостей в погонах встретили хлебом и солью под звуки военного оркестра. Импровизированная церемония прошла непосредственно на железнодорожной станции Полонка.
Сергей Кобров, заместитель командира воинской части (Россия):
Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для организации совместных учений и обмена опытом.
На российско-белорусском учении будет массово применяться военная авиация. Ему будет предшествовать целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные маневры.