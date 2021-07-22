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Встретили под звуки оркестра. В Беларусь прибыли российские военнослужащие для подготовки учения «Запад-2021»

22 июля 2021 11:42
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Новости Беларуси. Первые российские военнослужащие с техникой прибыли в Беларусь для подготовки учения «Запад-2021». Оно пройдет на полигонах двух стран в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встретили под звуки оркестра. В Беларусь прибыли российские военнослужащие для подготовки учения «Запад-2021»-1

В основу замысла положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против Союзного государства. Традиционно гостей в погонах встретили хлебом и солью под звуки военного оркестра. Импровизированная церемония прошла непосредственно на железнодорожной станции Полонка.

Встретили под звуки оркестра. В Беларусь прибыли российские военнослужащие для подготовки учения «Запад-2021»-4

Сергей Кобров, заместитель командира воинской части (Россия):
Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для организации совместных учений и обмена опытом.

Встретили под звуки оркестра. В Беларусь прибыли российские военнослужащие для подготовки учения «Запад-2021»-7

На российско-белорусском учении будет массово применяться военная авиация. Ему будет предшествовать целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные маневры.

# Военные учения # общество # Сергей Кобров # Фотофакт

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