Цитрусы, виноград и даже ананасы. Что любил выращивать Михаил Клеофас Огинский в оранжерее?

Северные Афины. Земля полонезов. Как любитель стал композитором, известным на весь мир, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Разные грани маэстро Огинского и турне в эпоху от его родственников.
Северные Афины. Земля полонезов. Как любитель стал композитором, известным на весь мир, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Разные грани маэстро Огинского и турне в эпоху от его родственников.
Еще одно чудо – зимняя оранжерея. Тропики здесь круглый год. Как и молодожены, выпускники и любители фотосессий в красоте и экзотике. Во времена князя выращивали виноград, ананасы, персики, абрикосы. Насчитывалось более 150 видов тропических и субтропических растений. По зеленому списку 1822 года традиции взращивают с заботой и теплом.
Анна Пигоцкая, научный сотрудник Музея-усадьбы М. К. Огинского:
Лимонники даже цветут. А запах разносится на все залы нашей оранжереи. Фикусы различные, кофейное дерево. Наши гости иногда даже себе на сувенирчики по два-три зернышка могут взять и садят, потом вспоминают про нашу усадьбу – зернышки прорастают.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Ну все, стану кофейным магнатом и открою свою кофеточку.
Была и летняя оранжерея с цитрусами. Высокие арочные окна, белоснежные колонны – лампово, атмосферно. Сегодня здесь устраивают выставки и делают выходные еще слаще.
Анастасия Макеева:
Летом чудесная оранжерея превращалась в столовую. К слову, меню Огинских было наполнено различными деликатесами: гусиный паштет, круассаны. Кстати, свежей выпечкой и кофе здесь пахнет по сей день.
Все мы выпекаем с душой. Выпечка у нас свежая. Круассаны с миндалем, круассаны с шоколадом, фундуком, твист с творожно-лимонной начинкой и розан.
Для желающих продлить волшебство есть гостевые комнаты. На этом островке все пропитано творчеством и историей. В год приезжает около 40 тысяч туристов. Место, которое принесло удачу маэстро, наверняка обновит и вдохнет в вас новые силы. Магия полонезов – она такая.
На самом деле радует, что у нас в Беларуси можно совершенно недалеко отъехать от Минска и провести несколько часов в очень красивом и исторически уникальном и интересном месте.
Уже не первый раз здесь, но все равно тянет в это историческое место.
Мы столкнулись и прикоснулись к этому чуду.
Андрей Зимницкий:
Туристам приехать, потому что городская суета человека обозляет, а здесь приедешь и добреешь.
Новые координаты для космических путешествий ровно через неделю. Мы знаем тропинки к счастью.
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