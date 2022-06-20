Цитрусы, виноград и даже ананасы. Что любил выращивать Михаил Клеофас Огинский в оранжерее?

Северные Афины. Земля полонезов. Как любитель стал композитором, известным на весь мир, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Разные грани маэстро Огинского и турне в эпоху от его родственников.

Еще одно чудо – зимняя оранжерея. Тропики здесь круглый год. Как и молодожены, выпускники и любители фотосессий в красоте и экзотике. Во времена князя выращивали виноград, ананасы, персики, абрикосы. Насчитывалось более 150 видов тропических и субтропических растений. По зеленому списку 1822 года традиции взращивают с заботой и теплом.

Анна Пигоцкая, научный сотрудник Музея-усадьбы М. К. Огинского:

Лимонники даже цветут. А запах разносится на все залы нашей оранжереи. Фикусы различные, кофейное дерево. Наши гости иногда даже себе на сувенирчики по два-три зернышка могут взять и садят, потом вспоминают про нашу усадьбу – зернышки прорастают. Анастасия Макеева, корреспондент:

Ну все, стану кофейным магнатом и открою свою кофеточку.

Была и летняя оранжерея с цитрусами. Высокие арочные окна, белоснежные колонны – лампово, атмосферно. Сегодня здесь устраивают выставки и делают выходные еще слаще.

Анастасия Макеева:

Летом чудесная оранжерея превращалась в столовую. К слову, меню Огинских было наполнено различными деликатесами: гусиный паштет, круассаны. Кстати, свежей выпечкой и кофе здесь пахнет по сей день.

Все мы выпекаем с душой. Выпечка у нас свежая. Круассаны с миндалем, круассаны с шоколадом, фундуком, твист с творожно-лимонной начинкой и розан.

Для желающих продлить волшебство есть гостевые комнаты. На этом островке все пропитано творчеством и историей. В год приезжает около 40 тысяч туристов. Место, которое принесло удачу маэстро, наверняка обновит и вдохнет в вас новые силы. Магия полонезов – она такая.

На самом деле радует, что у нас в Беларуси можно совершенно недалеко отъехать от Минска и провести несколько часов в очень красивом и исторически уникальном и интересном месте.