По некоторым позициям отмечен 15-летний максимум. В Федерации профсоюзов рассказали, что происходит с ценами на продовольствие

Новости Беларуси. В Федерации профсоюзов Беларуси поделились результатами апрельского мониторинга цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За прошедший месяц, как показали проверки, больше всего подорожали овощи и растительное масло.
Новости Беларуси. В Федерации профсоюзов Беларуси поделились результатами апрельского мониторинга цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За прошедший месяц, как показали проверки, больше всего подорожали овощи и растительное масло.
Рост стоимости продовольствия – мировая тенденция. По некоторым позициям отмечен 15-летний максимум. В связи с этим для поддержания стабильной ситуации в Беларуси прорабатываются различные механизмы. Этими вопросами занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В свою очередь, Федерация профсоюзов предлагает создать систему народного контроля за ценами.
Особое внимание уделяют и наличию в магазинах необходимого перечня товаров. Например, в апреле пришлось реагировать на обращения по поводу снижения ассортимента мясной продукции. А в ряде магазинов представители комиссии не обнаружили продуктов, которые ежедневно оказываются в потребительской корзине.