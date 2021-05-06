По некоторым позициям отмечен 15-летний максимум. В Федерации профсоюзов рассказали, что происходит с ценами на продовольствие

Новости Беларуси. В Федерации профсоюзов Беларуси поделились результатами апрельского мониторинга цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За прошедший месяц, как показали проверки, больше всего подорожали овощи и растительное масло.

Рост стоимости продовольствия – мировая тенденция. По некоторым позициям отмечен 15-летний максимум. В связи с этим для поддержания стабильной ситуации в Беларуси прорабатываются различные механизмы. Этими вопросами занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В свою очередь, Федерация профсоюзов предлагает создать систему народного контроля за ценами.