«Нам нужны действительно государственные люди». У Александра Лукашенко вновь обсуждают законодательство о госслужбе

Новости Беларуси. Благодаря выстроенной вертикали власти и исполнительской дисциплине система государственного управления функционирует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях. Об этом Александр Лукашенко заявил 6 мая на совещании по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси отметил, что государственная служба является важнейшим общественным институтом и от ее эффективности напрямую зависит успешное развитие страны, повышение качества и уровня жизни граждан.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За прошедшие более чем четверть века с момента обретения независимости нам удалось выстроить стройную вертикаль власти, сформирован компактный государственный аппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. В результате даже в самых непростых ситуациях система госуправления функционирует четко и слаженно. Лучшим тому подтверждением является консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года. Это была все-таки лакмусовая бумажка.

По словам главы государства, на текущем этапе речь не идет о кардинальном сломе или реформировании государственной службы, основная задача – придать импульс ее дальнейшему развитию.

Александр Лукашенко:

Считаю, что самое важное в этой связи – кадры. Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры – тогда будет и система работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность – служить стране и белорусскому народу.