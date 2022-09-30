Требую, чтобы дети учили и знали предмет. Как молодому учителю справиться с подростками?

Учитель – это больше, чем просто профессия. Чтобы стать преподавателем, нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе с ними, не жалея ни сил, ни времени. Педагог должен быть образом для подражания – эталоном образованности, интеллигентности и воспитанности. Именно он из учеников лепит настоящую личность. Учителей с профессиональным праздником поздравили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Самусенко : То есть они вас слушаются, не шумят на уроке?

Татьяна Рудозуб, учитель русского языка и литературы средней школы № 52 г. Минска: Я думаю, что нет. По крайней мере, я справляюсь. Сейчас я преподаю русский язык и литературу в восьмых классах.

Татьяна Рудозуб:

Я достаточно требовательный и строгий учитель. Я даю знания, знаю, что даю знания, требую, чтобы дети учили предмет и знали, о чем говорить на уроке, выполняли домашнее задание, учили те же правила, чтобы видеть отдачу от учеников. Потому что в любом случае, когда ты приходишь на работу, хочешь видеть плоды своего труда.

Юлия Самусенко:

Татьяна, мне кажется, вы немного лукавите, потому что я, вспоминая свои старшие классы: как только в класс заходил молодой учитель – просто стоял шум, гам. Он никак не мог успокоить нашу бурную публику – все было бесполезно абсолютно. Неужели у вас не так?

Татьяна Рудозуб:

Естественно, есть классы, где тоже шум, гам есть. Но все зависит от того, как учитель себя поставит на первых же уроках. Если на первом же уроке учитель зайдет и очертит какие-то рамки дозволенного, то, по крайней мере, у меня на уроках шума и гама, как такового нет. Естественно, отвлекаются ребята, хочется поговорить на другую тему – не без этого. Но, в целом, уроки проходят в хорошей обстановке с хорошей дисциплиной и ребята материал усваивают.