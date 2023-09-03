«Я хочу сказать огромное спасибо». Более 600 первокурсников Военной академии приняли присягу
Новости Беларуси. Пополнение в рядах сильных духом и отважных людей. Более 600 первокурсников Военной академии приняли присягу. В наше непростое время клятва на верность Беларуси и ее народу звучит как никогда громогласно, назло всем недоброжелателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:
Я хочу сказать огромное спасибо, во-первых, их родителям и им самим за то, что в такое сложное время вокруг Республики Беларусь, вот этой военно-политической обстановке, они все равно приняли решение для себя выбрать профессию военного, выбрать профессию защищать родину.
Военная присяга – это целый свод нравственных норм и требований, которые определяют отношение каждого курсанта к воинскому долгу, своему народу и родине. По завершении торжественного ритуала курсанты смогли пообщаться с родными и близкими.