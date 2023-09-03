«Проведен ремонт 100 км тепловых сетей». Белорусские энергетики готовятся к отопительному сезону

Новости Беларуси. Сейчас энергетики готовятся к отопительному сезону. Проводят испытания тепловых сетей и другие необходимые ремонты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только газоснабжающие организации обследовали более 6,5 тысячи километров подземных магистралей, заменили порядка 300 единиц технологического оборудования, отслуживших свыше 20 лет. Как заверили в Министерстве энергетики, обеспечивается необходимая динамика для завершения всех процессов в установленный срок.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Многие мероприятия, предусмотренные в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, уже реализованы. По основным цифрам. Назову, что проводится работа по замене, а где-то и реконструкции, ремонтах на основном технологическом оборудовании. 72 единицы электротехнического и теплотехнического оборудования – уже проведен ремонт. Проведен ремонт 100 км тепловых сетей. Работа продолжается, в основном это магистральные тепловые сети. Также сформирован необходимый запас топлива в белорусской энергосистеме, это резервное топливо в виде топочного мазута.