В Беларуси приступили к уборке гречихи, её получено свыше 9 тысяч тонн

Новости Беларуси. Осень – особое время для белорусских аграриев. Они практически справились с жатвой: собрано более 98 % зерновых колосовых и зернобобовых культур и 92 % рапса. Общий намолот составил 7 миллионов 40 тыс. тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр тяжести работ смещается на поля с крупяными культурами: гречихи уже получено свыше 9 тыс. тонн, проса – почти 7,5 тыс. тонн. Продолжаются работы по уборке льнотресты. Что касается еще одной стратегической для Беларуси культуры – картофеля: его накопано более 43,5 тыс. тонн. Урожайность куда больше прошлогодней. С гектара получают 379 центнеров клубней. В прошлом сезоне было чуть более 300 центнеров. Активно ведется и заготовка кормов.