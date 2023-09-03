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В Беларуси приступили к уборке гречихи, её получено свыше 9 тысяч тонн

03 сентября 2023 08:49
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Новости Беларуси. Осень – особое время для белорусских аграриев. Они практически справились с жатвой: собрано более 98 % зерновых колосовых и зернобобовых культур и 92 % рапса. Общий намолот составил 7 миллионов 40 тыс. тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси приступили к уборке гречихи, её получено свыше 9 тысяч тонн-1

Центр тяжести работ смещается на поля с крупяными культурами: гречихи уже получено свыше 9 тыс. тонн, проса – почти 7,5 тыс. тонн. Продолжаются работы по уборке льнотресты. Что касается еще одной стратегической для Беларуси культуры – картофеля: его накопано более 43,5 тыс. тонн. Урожайность куда больше прошлогодней. С гектара получают 379 центнеров клубней. В прошлом сезоне было чуть более 300 центнеров. Активно ведется и заготовка кормов. 

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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