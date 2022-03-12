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«Они у нас скупают муку». Литовцы массово приезжают в Беларусь за продуктами

12 марта 2022 14:53
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Полный бак топлива, багажник продуктов и предметов личной гигиены. С самого утра на белорусско-литовской границе очереди из машин с европейскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Литовцы, после снятия ковид-ограничений массово ринулись к нам скупать товары первой необходимости. Только на пункте пропуска «Бенякони» поток автомобилей на въезд в нашу страну увеличился в два раза. Официальная причина – посещение родственников, но на обратном пути большинство из них заезжает за покупками.

«Они у нас скупают муку». Литовцы массово приезжают в Беларусь за продуктами-1

Они у нас скупают муку, масло подсолнечное, макароны, соль была каменная, вся ушла. Говорят, что у них белорусскую продукцию сняли с прилавков, что ее нет. Российской и белорусской продукции нет. Зато пошел ажиотаж, они соль покупают у нас.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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