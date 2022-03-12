«Они у нас скупают муку». Литовцы массово приезжают в Беларусь за продуктами

Полный бак топлива, багажник продуктов и предметов личной гигиены. С самого утра на белорусско-литовской границе очереди из машин с европейскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы, после снятия ковид-ограничений массово ринулись к нам скупать товары первой необходимости. Только на пункте пропуска «Бенякони» поток автомобилей на въезд в нашу страну увеличился в два раза. Официальная причина – посещение родственников, но на обратном пути большинство из них заезжает за покупками.