Кубок Беларуси по футболу. «Гомель» обыграл минское «Динамо»

«Гомель» при родных трибунах обыграл минское «Динамо» со счетом – 3:1 и вышел в полуфинальную стадию соревнований. Счет был открыт хозяевами уже на 18 минуте, а на 39-й они удвоили отрыв. Но все же получили гол в раздевалку, динамовцы реализовали стандарт. Обстановка накалилась. В следующий раз мяч в сетке оказался лишь на 86-й минуте противостояния. Стандарт гомельчан привел к автоголу минчан. Было добавлено 4 минуты, но гостям вырвать заветную путевку так и не удалось.