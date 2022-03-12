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Кубок Беларуси по футболу. «Гомель» обыграл минское «Динамо»

12 марта 2022 15:31
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Новости Беларуси. 12 марта в расписании значились ответные четвертьфинальные матчи Кубка страны, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

Кубок Беларуси по футболу. «Гомель» обыграл минское «Динамо»-1

«Гомель» при родных трибунах обыграл минское «Динамо» со счетом – 3:1 и вышел в полуфинальную стадию соревнований. Счет был открыт хозяевами уже на 18 минуте, а на 39-й они удвоили отрыв. Но все же получили гол в раздевалку, динамовцы реализовали стандарт. Обстановка накалилась. В следующий раз мяч в сетке оказался лишь на 86-й минуте противостояния. Стандарт гомельчан привел к автоголу минчан. Было добавлено 4 минуты, но гостям вырвать заветную путевку так и не удалось.

# Футбол Беларуси # общество # Фотофакт

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