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Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта

12 марта 2022 15:51
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Весеннее солнце все чаще заглядывает в окошко, а вот что за ним – по-прежнему зимние морозы. Такой была вся уходящая неделя.  

Ну а какой же погоды ждать белорусам на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта-1

Беларусь ждет преимущественно ясная погода с переменной облачностью, но без существенных осадков. Максимальный показатель температуры воздуха днем составит от +7 до +11 °С. По большей части республики в ночное время суток столбик термометра опустится до отметки -3…-5 °С, а в северном регионе страны ожидается до -11 °С.  

В Париже +12°C, в Москве +3°C. О погоде в Европе на неделю с 14 по 20 марта читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта-4

Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта-6

Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта-8

Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта-10

Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта-12

Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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