Потеплеет до +11°С. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на неделю с 14 по 20 марта

Ну а какой же погоды ждать белорусам на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус» .

Весеннее солнце все чаще заглядывает в окошко, а вот что за ним – по-прежнему зимние морозы. Такой была вся уходящая неделя.

Беларусь ждет преимущественно ясная погода с переменной облачностью, но без существенных осадков. Максимальный показатель температуры воздуха днем составит от +7 до +11 °С. По большей части республики в ночное время суток столбик термометра опустится до отметки -3…-5 °С, а в северном регионе страны ожидается до -11 °С.

В Париже +12°C, в Москве +3°C. О погоде в Европе на неделю с 14 по 20 марта читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.