«Я должен рассказать правду!» Белорус написал книгу о своём дедушке – Герое СССР

Время выбрало нас, и наш долг – оставаться верными памяти павших, беречь историческую правду и мир, завещанный поколением победителей. Неимоверно высокой ценой белорусы завоевали право самостоятельно определять собственный путь развития.

Екатерина Забенько, СТВ:

Отдельная благодарность сегодня потомкам поколения победителей, которые с трепетом хранят воспоминания своих героев, бабушек и дедушек, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Они были рядовыми солдатами, офицерами, партизанами, медсестрами и помогали в тылу. Кто-то работал на заводе, а кто-то, рискуя жизнью, обеспечивал связь с подпольем. Каждый из них приближал Победу. Об одной из белорусских семей, где буквально по крупицам изучают боевой путь деда – в нашем сюжете.

30 лет кропотливой работы вылились в 350 страниц. Книга написана и будет издана в ближайшее время. Автор – внук Героя Советского Союза Григорий Лазаренко показывает копии документов, которые стали доказательной базой для полной реабилитации его деда.