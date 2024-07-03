«Я должен рассказать правду!» Белорус написал книгу о своём дедушке – Герое СССР

Время выбрало нас, и наш долг – оставаться верными памяти павших, беречь историческую правду и мир, завещанный поколением победителей. Неимоверно высокой ценой белорусы завоевали право самостоятельно определять собственный путь развития.
Время выбрало нас, и наш долг – оставаться верными памяти павших, беречь историческую правду и мир, завещанный поколением победителей. Неимоверно высокой ценой белорусы завоевали право самостоятельно определять собственный путь развития.
Екатерина Забенько, СТВ:
Отдельная благодарность сегодня потомкам поколения победителей, которые с трепетом хранят воспоминания своих героев, бабушек и дедушек, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Они были рядовыми солдатами, офицерами, партизанами, медсестрами и помогали в тылу. Кто-то работал на заводе, а кто-то, рискуя жизнью, обеспечивал связь с подпольем. Каждый из них приближал Победу.
Об одной из белорусских семей, где буквально по крупицам изучают боевой путь деда – в нашем сюжете.
30 лет кропотливой работы вылились в 350 страниц. Книга написана и будет издана в ближайшее время. Автор – внук Героя Советского Союза Григорий Лазаренко показывает копии документов, которые стали доказательной базой для полной реабилитации его деда.
Григорий Лазаренко, внук Героя Советского Союза Ивана Лазаренко, заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Есть чем гордиться, и об этом надо говорить. Почему я должен молчать? Это мое самое главное убеждение, что я должен рассказать правду о герое Советского Союза Иване Сидоровиче Лазаренко. В этом я вижу свою гражданскую позицию.
Подробности в видео.