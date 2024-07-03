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«Я должен рассказать правду!» Белорус написал книгу о своём дедушке – Герое СССР

03 июля 2024 15:15
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Время выбрало нас, и наш долг – оставаться верными памяти павших, беречь историческую правду и мир, завещанный поколением победителей. Неимоверно высокой ценой белорусы завоевали право самостоятельно определять собственный путь развития.

«Я должен рассказать правду!» Белорус написал книгу о своём дедушке – Герое СССР-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Отдельная благодарность сегодня потомкам поколения победителей, которые с трепетом хранят воспоминания своих героев, бабушек и дедушек, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Они были рядовыми солдатами, офицерами, партизанами, медсестрами и помогали в тылу. Кто-то работал на заводе, а кто-то, рискуя жизнью, обеспечивал связь с подпольем. Каждый из них приближал Победу.

Об одной из белорусских семей, где буквально по крупицам изучают боевой путь деда – в нашем сюжете.

«Я должен рассказать правду!» Белорус написал книгу о своём дедушке – Герое СССР-4

30 лет кропотливой работы вылились в 350 страниц. Книга написана и будет издана в ближайшее время. Автор – внук Героя Советского Союза Григорий Лазаренко показывает копии документов, которые стали доказательной базой для полной реабилитации его деда.

«Я должен рассказать правду!» Белорус написал книгу о своём дедушке – Герое СССР-7

Григорий Лазаренко, внук Героя Советского Союза Ивана Лазаренко, заместитель главного врача Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Есть чем гордиться, и об этом надо говорить. Почему я должен молчать? Это мое самое главное убеждение, что я должен рассказать правду о герое Советского Союза Иване Сидоровиче Лазаренко. В этом я вижу свою гражданскую позицию.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Григорий Лазаренко # Юлия Мычка # Екатерина Забенько

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