Какие праздничные локации развернулись в парке Горького в Минске? Показываем самое интересное

Десятки праздничных локаций 3 июля развернулись по всему Минску. Как нельзя для семейного отдыха подходит парк имени Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки праздничных локаций 3 июля развернулись по всему Минску. Как нельзя для семейного отдыха подходит парк имени Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь многолюдно. Немало желающих прокатиться на аттракционах. Многие просто прогуливаются семьями и наслаждаются этой праздничной атмосферой, объединяющей всех нас. Можно встретить и зарубежных гостей.
Для нашей семьи это важный праздник. Мы стараемся провести его с семьей, выехать в город. Обязательно смотрим парад.
Мир, спокойствие у нас – это самое главное, что Беларусь дышит свободой.
Комфортная страна, хорошая страна, тихая, чистая. Мы очень гордимся своей страной.
Помимо творческих номеров для посетителей подготовили массу мероприятий. Вдоль набережной Свислочи работают спортивные и игровые зоны. Самые юные участники праздника могут прокатиться на игрушечном милицейском автомобиле и примерить защитный шлем правоохранителя.