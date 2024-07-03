Какие праздничные локации развернулись в парке Горького в Минске? Показываем самое интересное

Десятки праздничных локаций 3 июля развернулись по всему Минску. Как нельзя для семейного отдыха подходит парк имени Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь многолюдно. Немало желающих прокатиться на аттракционах. Многие просто прогуливаются семьями и наслаждаются этой праздничной атмосферой, объединяющей всех нас. Можно встретить и зарубежных гостей.

Для нашей семьи это важный праздник. Мы стараемся провести его с семьей, выехать в город. Обязательно смотрим парад.

Мир, спокойствие у нас – это самое главное, что Беларусь дышит свободой.