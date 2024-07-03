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Какие праздничные локации развернулись в парке Горького в Минске? Показываем самое интересное

03 июля 2024 15:14
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Десятки праздничных локаций 3 июля развернулись по всему Минску. Как нельзя для семейного отдыха подходит парк имени Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие праздничные локации развернулись в парке Горького в Минске? Показываем самое интересное-1

Здесь многолюдно. Немало желающих прокатиться на аттракционах. Многие просто прогуливаются семьями и наслаждаются этой праздничной атмосферой, объединяющей всех нас. Можно встретить и зарубежных гостей.

Какие праздничные локации развернулись в парке Горького в Минске? Показываем самое интересное-4

Для нашей семьи это важный праздник. Мы стараемся провести его с семьей, выехать в город. Обязательно смотрим парад.

Какие праздничные локации развернулись в парке Горького в Минске? Показываем самое интересное-7

Мир, спокойствие у нас – это самое главное, что Беларусь дышит свободой.

Какие праздничные локации развернулись в парке Горького в Минске? Показываем самое интересное-10

Комфортная страна, хорошая страна, тихая, чистая. Мы очень гордимся своей страной.

Помимо творческих номеров для посетителей подготовили массу мероприятий. Вдоль набережной Свислочи работают спортивные и игровые зоны. Самые юные участники праздника могут прокатиться на игрушечном милицейском автомобиле и примерить защитный шлем правоохранителя.

# День Независимости # общество # Новости Минска и Минской области

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